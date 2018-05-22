Кличко звернеться до зірок світового футболу з важливим проханням через Росію

Віталій Кличко проситиме зірок світового футболу під час Ліги чемпіонів у Києві підтримати звернення до світової спільноти та уряду Росії щодо звільнення українського режисера Олега Сенцова.

Про це київський міський голова заявив в ефірі "Радіо Свобода".

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"У нас буде проходити благодійний матч, в якому братимуть участь зірки світового футболу. Одне можу сказати, що я буду звертатися з офіційним листом для того, щоб вони підписалися, підтримали цю ідею звернутися до світової спільноти, до Росії для того, щоб Сенцова звільнили", – наголосив Кличко.

Окрім того, він зауважив, що є багато прикладів порушень прав людини в Російській Федерації.

"Але це один з кричущих прикладів. Коли людина в будь-який момент може померти. Не буде мо забувати, наскільки я знаю, він зараз перебуває в критичному стані", – додав мер Києва.

Нагадаємо, 16 травня Олег Сенцов оголосив про голодування. Таким чином, він вимагає відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму, проте ця вимога не стосується режисера особисто.