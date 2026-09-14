"Видно участь СБУ": Клименко прокоментував матеріали Кравченка

Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Керівник САП Олександр Клименко зауважив, що до матеріалів, поширених Кравченком може бути причетна СБУ.

Така заява пролунала на брифінгу НАБУ 14 вересня.

Що відомо про можливу роль СБУ в атаці на антикорупційні органи?

"У нас в принципі є вже давно інформація, що і в липні 2025 року, і оця інформаційна атака, яка відбулася на антикорупційні органи, готувалися і виконувалися не лише одним генеральним прокурором", – висловився Клименко.

До того ж, у відповідь на підписані Русланом Кравченком підозри заявив, що це, на його думку, "реакція на операцію "Карфаген".

Нагадаємо! Операція "Карфаген" – це масштабна антикорупційна спецоперація НАБУ та САП, яка викрила злочинну групу в Офісі генерального прокурора. Вона займалася "кришуванням" нелегальних шахрайських кол-центрів та відмиванням мільйонів гривень.

Щодо ролі СБУ в атаці: "Були довідки відповідні щодо наших працівників, і за нашою інформацією, це здійснювали окремі департаменти" Служби безпеки", додав, зі свого боку, директор НАБУ Семен Кривонос.

Він наголосив, що протидія операції "Карфаген" була і залишається дуже суттєвою: зокрема, йдеться, за його словами, про моніторинг реєстру судових рішень та візуальне спостереження.

Водночас директор НАБУ не став розкривати подробиці розслідування. Кривонос також зазначив, що НАБУ не анонсуватиме майбутні слідчі дії щодо будь-якого з фігурантів, зокрема Кравченка.

До речі, Володимир Зеленський відсторонив Руслана Кравченка від посади генерального прокурора. Відповідний указ з'явився на сайті президента.