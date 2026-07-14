У такі моменти вимірюється реальна спроможність держави. Саме тому упродовж року роботи уряду під керівництвом Юлії Свириденко система МВС працювала задля посилення підтримки громадян. Це був рік складних рішень, постійних викликів і щоденної відповідальності перед людьми.

Наші пріоритети залишалися чіткими: безпека громадян, допомога постраждалим, підтримка Захисників і Захисниць, розвиток сервісів та посилення спроможностей усієї системи МВС. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Безпека починається з громади

Я неодноразово наголошував: безпечна країна починається з безпечної громади. Саме тому протягом року посилювали присутність держави на місцях – там, де люди щодня потребують підтримки та реагування відповідних органів.

Проєкт "Поліцейський офіцер громади" забезпечив постійний доступ до поліцейських послуг для понад 13 мільйонів мешканців у 1125 громадах. Це означає, що поруч із людьми є поліцейський, який знає громаду, розуміє її проблеми і може реагувати не лише на правопорушення, а й на щоденні безпекові потреби.

В усіх 1293 підконтрольних Україні територіальних громадах запрацювали офіцери-рятувальники громади, які зробили реагування на надзвичайні ситуації швидшим, а допомогу – ближчою для людей.

Оператори Служби 112 упродовж року опрацювали понад 6,4 мільйона звернень громадян. У кризовий момент людина не повинна думати, який номер набирати і куди звертатися. Вона має знати: в разі потреби держава сама зорієнтує і направить допомогу.

Окрім того, у грудні 2025 року запрацював мобільний застосунок "112 Ukraine", який доступний навіть в умовах відсутності доступу до мобільного зв'язку.

Продовжуємо розбудову безпекової інфраструктури в громадах. Так, упродовж минулого року було створено 6 нових Центрів безпеки та 88 підрозділів місцевої і добровільної пожежної охорони.

Особливий пріоритет – безпека дітей. "Служба освітньої безпеки" охоплює вже понад 1,4 мільйона учнів у 1 915 закладах освіти. Працюємо над тим, щоб зробити усі заклади освіти безпечними для навчання і перебування наших дітей.

Інтенсивно працювали і над очищенням земель громад від вибухонебезпечних предметів. Силами піротехнічних підрозділів ДСНС за рік розміновано понад 16 тисяч гектарів, з яких 8 тисяч гектарів – землі сільськогосподарського призначення.

Допомога прифронтовим громадам

Для людей, які живуть поруч із лінією фронту або в районах постійних обстрілів, безпека – це не абстрактне поняття. Це конкретні питання, пов'язані із проведенням евакуації, необхідністю відновлювати втрачені документи, отримувати гуманітарну допомогу та бути на зв'язку з державою, знаючи, що у критичний момент поруч будуть ті, хто не залишить сам на сам із небезпекою.

Упродовж року поліцейські групи "Білий янгол" евакуювали понад 35,8 тисячі осіб, серед них 9,6 тисячі дітей. Для нас це один із найважливіших показників роботи держави: люди мають знати, що навіть у найскладніших умовах вони не залишаться самі. Також працівники НПУ та ДСНС регулярно доставляють гуманітарну допомогу в громади, які перебувають під постійними обстрілами.

Мобільні підрозділи органів системи МВС здійснили сотні виїздів у небезпечні та важкодоступні райони країни, надавши громадянам тисячі сервісних послуг. Фахівці системи МВС продовжують працювати для того, щоб необхідні державні послуги залишалися доступними навіть у найскладніших умовах – у прифронтових та віддалених громадах, на місцях обстрілів та усюди, де люди особливо потребують підтримки держави.

Розвиток системи цивільного захисту

За цей рік у системі ДСНС створено Державний центр управління в надзвичайних ситуаціях та запроваджено цифрові інструменти управління. Це дає змогу моніторити радіаційну, гідрометеорологічну та сейсмічну обстановку, аналізувати супутникові дані для раннього виявлення пожеж, прогнозувати наслідки загроз і координувати сили реагування. У воєнних умовах швидкість ухвалення рішень має критичне значення.

Також у системі ДСНС утворено 10 мобільних рятувальних центрів швидкого реагування. Вони спеціалізуються на роботі вздовж лінії бойового зіткнення, евакуації, розмінуванні, реагуванні на радіаційні, хімічні й біологічні загрози, роботі на воді, у гірській місцевості, у портах, а також на застосуванні авіації та безпілотних систем. Це не просто нові підрозділи. Це нова спроможність держави швидше приходити на допомогу там, де ситуація найскладніша.

У грудні 2025 року було утворено міжнародну Коаліцію укриттів, до якої приєдналися 11 держав-партнерів і 4 міжнародні організації. Сформовано початковий фінансовий ресурс у 22 мільйони євро.

Мережу укриттів розширено на 3 455 об'єктів. Це понад 571 тисяча додаткових місць для громадян. Для когось це просто цифри. Для нас – конкретні місця, де людина може сховатися під час тривоги, врятувавши своє життя та здоров'я.

Ми також модернізували систему оповіщення населення. Запроваджене диференційоване оповіщення про повітряні тривоги на рівні районів. Попередження стали точнішими, а реагування – більш адресним, адже безпека не повинна означати повну зупинку країни там, де немає безпосередньої загрози.

Якісні та доступні сервіси

Мережу ДП "Документ" розширено до 18 підрозділів в 11 країнах світу. Кількість оформлених документів зросла на 13%, а заяв-анкет на оформлення паспортів побільшало на 86%.

У сервісних центрах МВС для осіб з інвалідністю запроваджено адаптацію транспортних засобів з урахуванням індивідуальних потреб, а також механізм компенсації витрат на їх переобладнання. Також запустили єдину онлайн-систему "Платіжний хаб" для оплати за реєстраційні дії з транспортними засобами.

Для бізнесу впроваджено онлайн-ліцензування у сферах охоронної діяльності та діяльності, пов'язаної зі зброєю і спеціальними засобами. Цифровізація для нас – це прозорість, швидкість і доступність державних сервісів для громадянина незалежно від того, де він перебуває.

Підтримка тих, хто цього потребує

Ми вибудовуємо комплексну систему підтримки для постраждалих захисників і захисниць системи МВС та членів їхніх родин.

Підтримкою охоплено понад 70 тисяч осіб. Опрацьовано понад 190 тисячі запитів і надана понад 71 тисяча консультацій. Працевлаштовано в системі МВС 1 736 поранених захисники і захисниці. До проєкту адаптивного спорту "МВС Незламні" залучено 1 613 ветеранів, створено 17 спортивних локацій.

Забезпечено лікування та реабілітацію 18,7 тисячі поранених працівників системи МВС. Створено медичний центр ментального здоров'я та "Центр повернення", відкрито 3 нові хірургічні відділення, де проведено понад 1,4 тисячі операцій.

Це напрям, над розвитком якого працюємо щодня. Бо йдеться про людей, які виконували завдання для держави, були поранені, проходять складний шлях лікування, відновлення і повернення до активного життя.

Окремо працює система кризового психологічного реагування та супроводу постраждалого населення із залученням психологів МВС, ДСНС та Національної поліції. Психологічну допомогу отримали понад 90 тисяч людей, які постраждали внаслідок обстрілів.

Під час війни психологічна підтримка – це теж безпека. Людині, яка пережила обстріл, втратила дім або близьких, потрібні не лише документи чи матеріальна допомога. Їй потрібні увага, супровід і впевненість, що підтримка є.

Розшук зниклих безвісти та ідентифікація

Для родини, яка постійно живе в очікуванні інформації про зниклих родичів, важлива не лише процедура. Важливо, щоб держава була зрозумілою, доступною і не залишала людину сам на сам із невідомістю.

Саме тому ми посилили спроможності щодо розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації невпізнаних тіл. Цифровізовано процедури розшуку і взаємодії з родинами, запроваджено сервіс "Єдине вікно для громадян". Ним скористалися понад 85 тисяч людей.

Також від міжнародних партнерів залучено понад 500 мільйонів гривень допомоги для посилення спроможностей з ідентифікації воєнних злочинців і зниклих безвісти осіб, розвитку ДНК-досліджень та молекулярно-генетичних експертиз.

Це складна, часто непублічна, але дуже важлива робота.

Захист кордону, неба і публічного порядку

Безпека держави починається з контролю над її кордоном. За цей рік посилено захист державного кордону з державами-членами ЄС та Молдовою: сучасними системами відеоспостереження та сигналізаційними комплексами охоплено понад 1,7 тисячі кілометрів кордону, облаштовано понад 654 кілометри інженерних загороджень.

На кордоні з Білоруссю технічними засобами моніторингу охоплено понад 500 кілометрів, облаштовано протитранспортні рови, інженерні загорожі та прикордонні дороги.

Посилено і захист повітряного простору: знищено понад 50 тисяч повітряних цілей противника силами бойових підрозділів системи МВС.

У межах проєкту Zipline з доставки медичних вантажів безпілотними системами розгорнуто 3 дистрибуційні центри. Виконано понад 16 тисяч польотів, доставлено понад 54 тисячі лікарських засобів, майже 20 тисяч доз вакцин та більше тисячі доз крові.

Це приклад того, як технології працюють для конкретної потреби – доставити необхідне швидко, безпечно і туди, де це справді потрібно.

Також посилено спроможності Національної гвардії у сфері безпілотних систем: створено полки безпілотних систем у складі корпусів "Азов" та "Хартія". У сучасній війні технологічна перевага – це питання ефективності й збереження життя особового складу. Також масштабовано модель цифрових оборонних закупівель через систему DOT-Chain Defence для бойових підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції, щоб захисники отримували необхідне без зайвої бюрократії і максимально відповідно до реальних потреб на фронті.

Безпека на дорогах

Навіть під час війни ми не можемо відкладати рішення, які щодня рятують життя в тилу. За рік встановлено 100 нових комплексів автофіксації та додано 14 нових ділянок контролю швидкісного режиму. Загалом таких ділянок – 335.

Результат – кількість загиблих у ДТП зменшилася на 5%, травмованих – на 2,4%, а ДТП з постраждалими – на 2,2%.

Активно триває робота над законопроєктом про посилення відповідальності для водіїв, які перевищують швидкість на дорогах, особливо тих, хто вчиняє ці правопорушення систематично.

МВС продовжує будувати нову архітектуру безпеки. Посилювати цивільний захист. Покращувати надання сервісних послуг. Підтримувати громади. Розміновувати території. Допомагати постраждалим. Працювати з родинами зниклих безвісти. Захищати кордон, небо, правопорядок у країні.

Жоден із цих результатів не є заслугою лише однієї інституції. Це спільна робота уряду, органів системи МВС, місцевої влади, міжнародних партнерів, громад, волонтерів і самих громадян.

За кожним результатом системи МВС – команда людей, які день і ніч працюють задля того, щоб наша держава жила і розвивалася. Вдячний кожному за внесок у спільний результат!