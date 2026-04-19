Люди повинні мати право на збройний самозахист, – Клименко після теракту в Києві

Ігор Клименко на тлі теракту у Києві, який стався 18 квітня, висловився про можливість українців на збройний самозахист. На думку глави МВС, люди мають отримати це право.

Про це Ігор Клименко написав у своєму телеграм-каналі.

Чи мають право українці на зброю для самозахисту?

Міністр внутрішніх справ зазначив, що цивільним громадянам потрібно надати право на вогнепальну зброю, включно з короткостволом, для самозахисту.

Вважаю, що люди мають отримати право на збройний самозахист. Особливо після досвіду, коли на початку повномасштабного вторгнення цивільні люди отримували зброю для національного спротиву,

– наголосив Клименко.

Очільник МВС пообіцяв, що найближчим часом проведе експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю.

"Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих жертв терориста. Наше завдання – зробити висновки та посилити систему там, де це потрібно. Саме над цим зараз і працюємо", – зауважив Ігор Клименко.

До речі, за легалізацію короткоствольної зброї для цивільних для самозахисту висловився і керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Лейтенант наголосив, що після теракту у Києві необхідне підсилення захисту громадян та системи реагування.

