Клименко заявив, що ніхто не намагався домовитися з ним щодо справи U420

Секретар РНБО Ігор Клименко заявив, що ніхто не пропонував йому домовитися або залучити людей з його оточення до розв'язання питання щодо мережі магазинів U420. За його словами, він не мав жодних подібних розмов, а спроби вплинути на нього були безрезультатними.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами.

Що сказав Клименко про спроби домовитися щодо U420?

Під час розмови журналістка запитала Ігоря Клименка про записи, на яких фігуранти обговорювали можливість домовитися з ним або залучити когось із його оточення. За словами секретаря РНБО, ніхто до нього з такими пропозиціями не звертався.

Дивіться, до мене ніхто взагалі не підходив. Таких розмов у мене ні з ким не було. [...] Я не знаю, про кого йде мова взагалі, тому що немає таких, які на мене могли тиснути. Більш того, навіть не з мого близького оточення, навіть в дальньому оточенні, які могли хтось на мене повпливати, таких людей не було,

– заявив Клименко.

Він додав, що намагався уникати зустрічей, які могли б бути неправильно трактовані або створити враження, нібито він із кимось розв'язує певні питання. Водночас посадовець не виключив, що оприлюднення записів і поширення інформації про нього могли бути елементом тиску.