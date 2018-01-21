Клімкін уточнив інформацію про кількість загиблих українців унаслідок теракту у Кабулі

Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці. Раніше ЗМІ повідомляли про загибель 9 українців.