Клімкін уточнив інформацію про кількість загиблих українців унаслідок теракту у Кабулі
19:17, сьогодні 439 Читать новость на русском
В результаті нападу на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі загинули 6 українців.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму Twiiter.
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За словами посадовця, відповідну інформацію він передав президенту Порошенку.
"Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту", – додав Клімкін.
Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці. Раніше ЗМІ повідомляли про загибель 9 українців.
Джерело: 24 Канал
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