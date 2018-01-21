Внаслідок теракту у Кабулі загинула важлива особа
У результаті терористичного нападу на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі загинув генеральний консул країни Абдулла Вахід Поян.
Про це повідомив посол Афганістану у Пакистані Омар Захілвал у своєму Twitter.
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За його словами, дипломат був генконсулом у пакистанському місті Карачі. Також раніше він обіймав посаду генконсула в Пешаварі.
"Нехай його душа покоїться у вічному мирі. Наші серця та молитви – із сім’ями загиблих", – додав Захілвал.
Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці.