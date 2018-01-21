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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Внаслідок теракту у Кабулі загинула важлива особа

19:01, сьогодні 800 Читать новость на русском
Атака на готель Intercontinental у Кабулі
Атака на готель Intercontinental у Кабулі / Соцмережі

У результаті терористичного нападу на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі загинув генеральний консул країни Абдулла Вахід Поян.

Про це повідомив посол Афганістану у Пакистані Омар Захілвал у своєму Twitter.

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За його словами, дипломат був генконсулом у пакистанському місті Карачі. Також раніше він обіймав посаду генконсула в Пешаварі.

"Нехай його душа покоїться у вічному мирі. Наші серця та молитви – із сім’ями загиблих", – додав Захілвал.

Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці.

Теги: Теракт у готелі Кабула Афганістан Жертви Теракт Тероризм Пакистан
Джерело: 24 Канал
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