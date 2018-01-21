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ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

9 українців загинуло внаслідок теракту в Кабулі, – ВВС

17:36, сьогодні 3614 Читать новость на русском
Теракт у готелі Intercontinental Hotel в Кабулі
Теракт у готелі Intercontinental Hotel в Кабулі / Фото з відкритих джерел

За останньою інформацією, внаслідок теракту у столиці Афганістану Кабулі загинуло 9 громадян України.

Про це пише видання ВВС. посилаючись на повідомлення місцевої поліції.

Також внаслідок теракту загинули грек, німець та громадянин Казахстану.

При цьому у прес-службі МЗС України, підтвердили, що загинуло кілька українців. Однак, точну кількість загиблих у відомстві не уточнили.

Читайте також: Смерть українця під час теракту в Афганістані: у МЗС розповіли, ким був загиблий

"Внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України. Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула. Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх до нас держав, які вже зараз надають допомогу", – сказано у повідомленні. При цьому детальнішу інформацію про трагедію обіцяють повідомити в понеділок, 22 січня.

Теракт в Кабулі

Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Раніше повідомлялося, що загинули шість людей. Консул Василь Кирилич зазначав, що один із загиблих – громадянин України.

Теги: Новини України МЗС України Афганістан Жертви Теракт у готелі Кабула Теракт
Джерело: 24 Канал
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