Президентку Гарварду звинуватили в плагіаті та антисемітизмі: вона подала у відставку

Президентка Гарвардського університету Клодін Гей подала у відставку на тлі звинувачень у плагіаті. Крім того, розкритикували її позицію щодо питання антисемітизму, яку вона озвучила в Конгресі США.

Клодін Гей, яка очолювала Гарвард всього шість місяців, оголосила про свою відставку у вівторок, 2 січня. Її перебування на посаді було затьмарене звинуваченнями в плагіаті та негативною реакцією на свідчення щодо антисемітизму.

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Відставка президентка Гарварду

Гей зіткнулася з тиском з боку людей та деяких членів Конгресу після своїх коментарів на слуханнях. Звинувачення в плагіаті її наукових робіт також сприяли рішенню про відставку.

В інтересах Гарварду я пішла у відставку, щоб наша спільнота могла пережити цей складний момент,

– заявила Гей у своєму листі до громади університету.

Керівний орган університету, Гарвардська корпорація, висловив сум з приводу відставки президентки, але підтвердив свою впевненість у здатності Алана Гарбера виконувати обов'язки тимчасового президента.

"Мій глибокий зв'язок із Гарвардом і його людьми зробив мене свідком ще більш болісної напруженості та розбіжностей, які роздирають наше суспільство в останні місяці", – написала уже колишня президентка.

Що сталося у Конгресі

Під час слухання у Когресі Гей та її колеги: президентка університету Пенсільванії Ліз Мегілл, президентка Массачусетського технологічного інституту Саллі Корнблут – відмовилися прямо заявити, що заклик до геноциду євреїв порушить кодекс поведінки їхнього університету. Про це пише The Washington Post.

Очільниці закладів вищої освіти неодноразово захищали свободу слова і заявляли, що будуть карати переслідування або знущання. Водночас багато хто розкритикував їхні відповіді, як такі, що заштовхують проблеми в глухий кут.

Важливо, що Комітет з питань освіти та трудових ресурсів Палати представників розпочав розслідування щодо цих трьох навчальних закладів незабаром після слухання. Разом з тим розслідування розширили, включивши в нього звинувачення у плагіаті проти Клодін Гей.

, що Клодін Гей, яка була першою темношкірою президенткою Гарварду, зазнала расистських нападів під час свого перебування на посаді. Про це запевнили колеги експрезидентки.