Клумбу з Гербом України біля будівлі розбомбленої Харківської ОДА вже відновили

Після нищівного вибуху поряд з Харківською ОДА місцевість зазнала сильних втрат. Проте на рятівники та місцеві жителі намагаються якомога швидше ліквідувати наслідки вбивчого нападу. Зокрема, клумбу з Гербом України вже встигли відновити.

Телеграм-канал, який транслює найсвіжіші новини з місця подій у Харкові, повідомив, що після потужного ракетного удару біля Харківської ОДА вже встигли відновити клумбу з Гербом України.

Символіка України зараз як ніколи важлива для громадян та для чіткого висловлення міської громадської позиції.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Повний текст повідомлення:

Клумбу з Гербом України біля будівлі ХОДА вже відновили.

Все буде Україна!