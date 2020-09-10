Україна прагне до проведення саміту лідерів "нормандської четвірки" і сподівається, що Росія також проявить політичну волю до цього. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ключ від миру в Україні перебуває в Москві.

Кулеба про зустріч "нормандської четвірки"

Україна докладатиме усіх зусиль, аби врегулювати конфлікт на Донбасі мирним, дипломатичним шляхом, заявив на брифінгу глава МЗС Дмитро Кулеба, пише УНН.

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За його словами, українська сторона віддана мінським домовленостям та нормандському формату і розраховує, що ЄС продовжить політику санкційного тиску на Росію.

Шлях до миру дуже складний. Але ми будемо йти вперед, для того, щоб принести мир. Днями відбудеться зустріч радників, лідерів нормандського формату,

– сказав Кулеба.

Сподівання на взаємодію зі сторони РФ

Міністр зазначив, що Україна прагне такої зустрічі і хоче її провести. Міністр також висловив сподівання, що РФ теж проявить політичну волю до її проведення і зробить кроки для напрацювання конкретних результатів.

Ми маємо чітко розуміти всі, що сьогодні ключ до миру в Україні – в Москві,

– наголосив Кулеба.

Та додав, якщо Москва погодиться вивести свої війська, деокупувати українську територію, то можна буде швидко реінтегрувати ці території та відновити там нормальне життя.

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