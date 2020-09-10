Мінські перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі важливі тим, що садять Росію за стіл переговорів. Окрім того, Кремлю важливо вирішити питання накладених на них санкцій.

Україна віддана мінському процесу й усі зусилля докладає, щоб якось просунутися в рамках цього формату. Про це розповіла послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс під час інтерв’ю виданню "Йод.Медіа".

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І навіть якщо є враження, що мінський процес нікуди не рухається, то є одна річ, яку він точно робить – усаджує за стіл перемовин Росію. Не останню роль у цьому грають санкції. Росія, якщо і турбується про щось, так це про питання санкцій,

– сказала Сіммонс.

За словами дипломатки, окрім представництва у Мінському процесі та нормандському форматі головними завданнями України є також проблеми громадян. Сіммонс навела приклад Британії, яка бачить свою нішу в тому, щоби спілкуватися з громадами, обговорювати проблеми людей і визначити, якими будуть Луганськ і Донецьк у мирному сценарії.

Як пояснила Сіммонс, українці також мають розуміти усі прийняті важкі рішення, які допоможуть завершити конфлікт на Донбасі.

Жоден конфлікт не розв'язувався без прийняття складних рішень. Останній приклад в Україні – це обмін полоненими. Це було дуже складне рішення, тому що всі хотіли повернути українських політичних в'язнів, але ніхто очікував, що осіб, утримуваних в Україні, повернуть Росії,

– наголосила послиня Сіммонс.

До теми Україна зараз домінує в мінському та нормандському форматах, – Єрмак

Про що домовились сторони на останньому засіданні ТКГ в Мінську

На позачерговому засіданны ТКГ 9 вересня сторони домовились про спільне інспектування в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ. Українська сторона повинна забезпечити питання логістики й гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Зверніть увагу! На Донбасі тривало перемир'я, оголошене 27 липня. Втім, 6 вересня ворог обстріляв з гранатомета українські позиції біля Мар'їнки. Упродовж наступних днів бойовики здіснили поодинокі постріли поблизу Кам’янки. Згодом бойовики погрожували обстріляти позиції українських військових біля Шумів через нібито початок будівництва там нових укріплень. Після цього ТКГ зібралася на засідання.

Хто представляє Україну в Мінську