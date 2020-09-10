Мінський процес важливий тим, що садить Росію за стіл перемовин, – посол Британії в Україні
Мінські перемовини щодо врегулювання ситуації на Донбасі важливі тим, що садять Росію за стіл переговорів. Окрім того, Кремлю важливо вирішити питання накладених на них санкцій.
Україна віддана мінському процесу й усі зусилля докладає, щоб якось просунутися в рамках цього формату. Про це розповіла послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс під час інтерв’ю виданню "Йод.Медіа".
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І навіть якщо є враження, що мінський процес нікуди не рухається, то є одна річ, яку він точно робить – усаджує за стіл перемовин Росію. Не останню роль у цьому грають санкції. Росія, якщо і турбується про щось, так це про питання санкцій,
– сказала Сіммонс.
За словами дипломатки, окрім представництва у Мінському процесі та нормандському форматі головними завданнями України є також проблеми громадян. Сіммонс навела приклад Британії, яка бачить свою нішу в тому, щоби спілкуватися з громадами, обговорювати проблеми людей і визначити, якими будуть Луганськ і Донецьк у мирному сценарії.
Як пояснила Сіммонс, українці також мають розуміти усі прийняті важкі рішення, які допоможуть завершити конфлікт на Донбасі.
Жоден конфлікт не розв'язувався без прийняття складних рішень. Останній приклад в Україні – це обмін полоненими. Це було дуже складне рішення, тому що всі хотіли повернути українських політичних в'язнів, але ніхто очікував, що осіб, утримуваних в Україні, повернуть Росії,
– наголосила послиня Сіммонс.
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Про що домовились сторони на останньому засіданні ТКГ в Мінську
На позачерговому засіданны ТКГ 9 вересня сторони домовились про спільне інспектування в районі селища Шуми за участю представника ОБСЄ. Українська сторона повинна забезпечити питання логістики й гарантії безпеки всім учасникам інспекції.
Хто представляє Україну в Мінську
- 30 липня представником України в Мінську став Леонід Кравчук, президент України у 1991 – 1994 роках. На цій посаді він замінив другого президента України Леоніда Кучму, якого Зеленький вивів з ТКГ 28 липня.
- Також глава держави призначив до складу української делегації Вітольда Фокіна – колишнього першого прем'єр-міністра України у 1990 – 1992 роках.