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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МІШЕЛЬ ПЛАТІНІ
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      Ключи от парламента для Зеленского, или Почему Верховная Рада утратит свою важную роль

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      Партия "Слуга народа" может стать монополистом в новой Раде
      Партия "Слуга народа" может стать монополистом в новой Раде / Фото из открытых источников

      Если "Слуга народа" сформирует однопартийное большинство – мы получим страну с совершенно иными заводскими установками.

      Вся новейшая история Украины – это многоголосица. В отличие от России, у нас не было единственной тумбочки с деньгами – и в 1990-е вокруг каждого ресурса формировалась своя финасово-промышленная вертикаль. Которая затем – для защиты своего актива – создавала политические партии и СМИ. Отсутствие монополии на деньги рождало все то, чем затем гордилась страна: конкуренцию, свободу слова и многопартийность. В результате ни у кого в стране не было контрольного пакета акций.

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      Украина рельефно выделялась на фоне бывших соседей. Во всех тех евразийских объединениях, куда Украину пыталась завлечь Москва, парламент не играл никакой роли. Он был лишь придатком администраций президентов, одобрявшим присланные законопроекты. А теперь мы и сами рискуем погрузиться в новую монолитность. В которой парламент перестанет быть "местом для дискуссий".

      Демократия – это история про сложные коалиции. Компромисс – это история не о том, когда все довольны, а о том, когда все чуть-чуть недовольны. Ни у одного украинского президента не было монополии на власть. А теперь она может появиться.

      Безусловно, остаются еще олигархи. Те самые, с которыми не мог не считаться ни один руководитель страны. Но вполне можно допустить, что новая реальность заставит их заключить пакт о ненападении. Или даже иначе: что новая реальность – это и есть продукт их взаимного пакта о ненападении. И тогда мы оказываемся в ситуации, когда без серьезного конфликта между олигархами страна на следующие годы погрузится в пространство единоличных решений. Которые телеканалы станут подавать избирателю как череду неустанных забот о нем самом.

      В разрушающейся системе сдержек и противовесов остается лишь один элемент – народ. Но все разговоры о том, что "если не справится – получит третий Майдан", выглядят весьма сомнительно. Достаточно вспомнить, какую цену пришлось заплатить Украине за исправление предыдущей электоральной ошибки. И речь не только о тех, кто погиб во время протестов. Речь о российском вторжении, оккупации Крыма и части Донбасса. Все это осуществила Россия, воспользовавшись неизбежным вакуумом легитимности, возникшим в Украине после бегства экс-президента.

      Уже в июле украинский избиратель может вручить новому президенту страны ключи от парламента. Владимир Зеленский сможет самостоятельно определять законодательное будущее страны. И нам остается лишь гадать, какая картинка желаемого будущего появится у него в голове по итогу. Кого он будет слушать? Игоря Коломойского? Социологов? Аудиторию своего Instagram? Ближайшее окружение? Брюссель? Вашингтон?

      Одно мы знаем точно. Скорее всего, ему не придется слушать украинский парламент. Однопартийное большинство снизит субъектность этого института в разы. И если вам кажется, что "поделом" – то вы заблуждаетесь. Потому что при всех своих недостатках, парламент в любой стране выполняет главную функцию – вынуждает согласовывать, обсуждать и уравновешивать. На следующие пять лет все полномочия сосредоточит один центр влияния. Кто-то может считать, что это будет открытое акционерное общество.

      Но оно вполне может оказаться закрытым.

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Володимир Зеленський Коаліція Парламентські вибори 2019 Слуга народу
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