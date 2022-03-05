Ключові міста: Харків і Маріуполь тримають оборону

Російські вбивці десятий день ведуть проти України повномасштабну війну. Ворог активно атакує український схід та південь.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що росіяни отримують потужну відсіч. Він відзначив головні міста, які стримують російську агресію.

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"Тримають оборону Харків і Маріуполь – ключові міста стримування російського агресора на Півдні та Сході. Готуються до оборони Миколаївщина та Одеса", – написав Данілов.

Вантаж 200 викликає паніку

За словами Данілова, Росія може провести додаткову мобілізацію, а це значно ускладнить внутрішньополітичну ситуацію. Він вважає, що зомбоване російське суспільство не хоче вмирати за путінські фантазії.

Погіршує ситуацію на Росії прибуття в регіони "вантажу 200" – масштаби жертв з-поміж російських військовослужбовців викликають шок і паніку. Посилюються тенденції відмови й ухилення від участі у бойових діях в Україні з-поміж військових країни-терориста,

– розповів секретар РНБО.