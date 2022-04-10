Ключовий момент всієї оборони Донбасу, – військовий експерт назвав найнебезпечніший напрямок

Російські війська відійшли від Київської області та надалі почнуть наступ на Донбасі. ТАм для них ключовим моментом буде взяття Ізюму на Харківщині.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, в Україні на сьогодні найнебезпечніший напрямок – це Ізюм на Харківщині. Саме там російські війська намагатимуться оточити ЗСУ в зоні ООС.

Це буде ключовим моментом всієї оборони на Донбасі. Якщо ми вистоїмо і не дамо оточити ООС, то всі намагання РФ будуть розбиті об наші ЗСУ,

– наголосив Жданов.

Експерт припустив, що якщо окупантами вдасться це зробити, то далі ситуація може розвиватися в не зовсім гарному для нас контексті.

Скільки сил Росія кидає на Донбас? На це військовий експерт відповів, що Росія може підготувати до 20 батальйонно-тактичних груп, це приблизно 20 тисяч військових. Вони їх комплектують і намагаються перекинути сюди.

"Але судячи з того, що вони заводять окремими групами, то в них не дуже виходить відновлювати боєздатність армії РФ. Окрім того, там не вистачає живої сили і є проблеми з технікою та озброєнням", – додав Олег Жданов.

За його словами, до України зайшло 12 кілометрів колони, це десь зайшло 3 батальйони. "Вони розділилися на 3 колони і пішли в три різні боки. Наразі одну з них ми вже знищили", – сказав експерт.

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До слова, російські військові готуються до масштабного наступу на Донбасі. Окупанти вже найближчим часом почнуть активне бомбардування, вони просто будуть все знищувати та робити те ж, що зараз відбувається з Маріуполем.