КМДА закликала людей перевірити дахи будинків на наявність міток

Столична влада звернулася до громадян через загрозу диверсії зі сторони окупантів. Киян закликають перевірити дахи будинків.

Влада просить мешканців багатоповерхівок перевірити дахи. При виявлені міток – знищити їх.

Зауважте Буде непросто, але Київ не здамо, – заступниця міністра оборони

У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити,

– йдеться в повідомленні.

Ймовірно таке прохання пов'язане з можливою диверсією, до якої хоче вдатися окупант.



Як розпізнати диверсанта / Інфографіка 24 каналу

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