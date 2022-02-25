КМДА закликала людей перевірити дахи будинків на наявність міток
25 лютого 2022 , 18:10Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Столична влада звернулася до громадян через загрозу диверсії зі сторони окупантів. Киян закликають перевірити дахи будинків.
Влада просить мешканців багатоповерхівок перевірити дахи. При виявлені міток – знищити їх.
Зауважте Буде непросто, але Київ не здамо, – заступниця міністра оборони
У випадку, якщо будуть виявлені якісь позначки – просимо засипати їх землею або чимось накрити,
– йдеться в повідомленні.
Ймовірно таке прохання пов'язане з можливою диверсією, до якої хоче вдатися окупант.
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