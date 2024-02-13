Безоплатне навчання в приватній школі: у КМDШ оголосили конкурс на отримання грантів

Впродовж лютого та березня кожна дитина може взяти участь в конкурсі на отримання гранту, що покриє від 25% до 100% вартості навчання в провідній приватній мережі шкіл. Прийом анкет на участь в конкурсному відборі на грантову програму вже розпочато. Для участі запрошують учнів 7 – 9 і 10 – 11 класів.

Другий рік поспіль КМDШ, що входить в ТОП найкращих закладів середньої освіти в країні, проводить відкритий конкурс на отримання грантів. Для дітей, які на сьогодні не є учнями мережі, існує два типи грантів:

1. Програма "Перші кроки". Передбачає один рік навчання для школярів 7 – 9 класів і знижку на освітні послуги розміром 25 – 75% від річної вартості навчання.

2. Програма "Випускник". Розрахована на два навчальні роки для старшокласників – учнів 10 – 11 класів. Можлива знижка на навчання складає від 25% до повного покриття вартості навчання.



КМDШ проводить конкурс для отримання грантів / Фото КМDШ

Конкурсний відбір на грантову програму відбуватиметься в три етапи:

Оцінювання якості знань з української / англійської мов і математики Перевірка відповідності кандидатів вимогам програм, вивчення портфоліо та досягнень Самопрезентація кандидатів перед конкурсною комісією.

Опісля визначаються та оголошуються переможці, а також присуджується розмір знижки на навчання.

Ми започаткували цю програму минулого року, аби діти, які прагнуть отримувати знання, могли це робити попри будь-які обставини. Це наш внесок у майбутнє нашої держави та суспільний обов’язок. У 2023 році гранти отримало 29 дітей. Переконаний, що й цьогорічні гранти стануть першим кроком до здійснення бажань і планів талановитих дітей,

– каже засновник мережі приватних освітніх закладів КМDШ Володимир Козленко.

Зареєструватися на бажану програму можна за посиланням до 31 березня 2024 року.

КМDШ ВСЕСВІТ – мережа приватних ліцензованих шкіл, яка 12 років працює в Україні і впроваджує та розвиває прогресивні офлайн- і онлайн-проєкти відповідно до запитів батьків і учнів. До мережі КМDШ Всесвіт входять: три школи повного дня (Голосіїв, Осокорки, STEAM), КМDШ online, садочок і початкова школа Sense, садочок і початкова школа Clever kids, ліцей Гранд.