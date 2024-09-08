У КМВА назвали причину вибуху у Голосіївському районі Києва

Посеред дня 8 вересня у Голосіївському районі Києва прогримів вибух. Ближче обіду в КМВА вказали, яка ж була причина вибуху.

Там зазначили, що стався вибух газу. Також в КМВА розповіли деталі щодо ситуації.

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Причина вибуху у Голосіївському районі

Вибух газу стався у Голосіївському районі на території АТП – у двоповерховій будівлі цеху розміром 40 на 100 метрів. Внаслідок цього частково зруйновано кут будівлі. Пожежі не виявлено,

– зазначили в КМВА.

Відомо, що на місці працює 35 рятувальників та 12 одиниць техніки ГУ ДСНС у Києві. Також доличилися 7 фахівців та 1 одиниця техніки Київської рятувальної служби.

Зазначається, що фахівці розбирають елементи зруйнованих конструкцій. Крім цього, додамо, що станом на зараз деблоковано тіла двох загиблих.

Однак в КМВА додали, що під завалами можуть залишатися люди.