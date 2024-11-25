"Розпаковка" KN-23/KN-24: північнокорейські ракети з іноземними компонентами 2023 року випуску

У балістичних ракетах KN-23/KN-24 північнокорейського виробництва, які Росія використовувала у війні проти України, виявлено компоненти, вироблені 19 компаніями із семи країн: США, Китаю, Японії, Нідерландів, Німеччини, Великої Британії та Швейцарії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Щонайменше один із компонентів – перетворювач напруги британського виробника XP Power – виготовлено у лютому 2023 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну,

– ідеться у повідомленні.

Розвідники зокрема наводять дані з ресурсу War&Sanctions. Так, згідно н ними, Росія отримала від Північної Кореї понад 100 таких ракет, а їхнє використання у війні розпочалося наприкінці 2023 року.

Північнокорейські ракети з іноземними компонентами / Фото ГУР МО

КНДР причетна до воєнних злочинів

Разом із ракетами КНДР направила до Росії військових фахівців, які обслуговували пускові установки й брали участь у воєнних злочинах.

"Жертвами ударів KN-23/KN-24 неодноразово ставали цивільні українці як у прифронтових громадах, так і у віддалених від лінії бойового зіткнення населених пунктах", – зазначили в ГУР.

Жертви ударів:

2 січня 2024 року північнокорейська ракета влучила у київську багатоповерхівку, внаслідок чого загинуло 4 людей.

11 серпня 2024 року уламки ракети KN-23/KN-24 на Київщині вбили 4-річного хлопчика та його батька, ще 3 осіб отримали поранення.

ГУР зазначає, що Росія, КНДР та Іран використовують спільні схеми для обходу міжнародних санкцій, що дозволяє їм отримувати технології для озброєння. Розвідка наголошує на необхідності посилення механізмів експортного контролю для запобігання подібним порушенням.