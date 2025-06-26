КНДР може знову перекинути війська до Росії: розвідка назвала терміни

Північна Корея, ймовірно, готує нову партію військових для участі у війні Росії проти України. За оцінками розвідки Південної Кореї, перекидання може відбутися вже в липні або серпні 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Розвідка вказала терміни нового перекидання солдатів

Як повідомив депутат парламенту Південної Кореї Лі Сон Гвон, Національна розвідувальна служба країни (NIS) попередила про можливе повторне розгортання північнокорейських військ. Йдеться про липень або серпень 2025 року. Про це стало відомо після закритого брифінгу з представниками спецслужби. Ці дії, ймовірно, пов'язані з планами Росії щодо нового масштабного наступу в Україні, який Кремль може розпочати в ті ж терміни.

Північна Корея вже перекинула до Росії близько 10 тисяч солдатів. Половина з них, за інформацією NIS, була вбита або поранена під час бойових дій, зокрема у Курській області, де Росія намагалася втримати контроль над прикордонними територіями. Наразі точна кількість військових у лавах окупаційних сил невідома, але розвідка фіксує підготовку нових підрозділів.

Пхеньян продовжує постачати Росії артилерійські снаряди, ракети та інше озброєння. Натомість Кремль, ймовірно, надає Північній Кореї технічні консультації щодо запусків супутників і вдосконалення ракетних систем. Ця співпраця базується на договорі, який лідери двох країн підписали у 2024 році. Він включає пункт про взаємну оборону та стратегічну допомогу.