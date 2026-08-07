"Це буде відчутно": яку допомогу Росії може надати КНДР

Північна Корея продовжує поглиблювати військову співпрацю з Росією, а останнім часом з'явилися повідомлення про можливе перекидання до Росії нових ракет, пускових установок і військових фахівців. Якщо ці плани реалізують, північнокорейські системи можуть безпосередньо залучити до ударів по Україні.

Кореєзнавець, голова товариства "Україна – КНДР" Микола Поліщук в ефірі 24 Каналу пояснив, наскільки реалістичним є такий сценарій і чому Пхеньян сам зацікавлений випробувати свої розробки у реальній війні. Водночас він застеріг, що через надзвичайну закритість КНДР далеко не всі повідомлення про масштаби її допомоги Росії можна вважати підтвердженими.

Північнокорейські установки можуть одразу піти в бій

Інтереси Москви й Пхеньяна у такій співпраці збігаються. Росія шукає додаткові засоби для ударів по Україні, а КНДР отримує можливість перевіряти свої розробки у реальній війні, продовжувати одержувати ресурси від Москви та інтегрувати власні ракетні системи у російську військову систему.

Ймовірність того, що такі домовленості є і все це розгортається, без сумніву, існує,

– зазначив Поліщук.

Говорити, наскільки далеко зайшла реалізація цих планів, поки складно. Для цього потрібні підтвердження з незалежних джерел. Ракетні комплекси неможливо тривалий час приховувати: їхнє переміщення та пуски мають фіксуватися. Поліщук згадав підтверджений удар північнокорейською ракетою по району Кривого Рогу, однак невідомо, чи запускали її саме з установки КНДР.

Якщо ці установки з'являться, ми це відчуємо. Їх не будуть привозити й не використовувати. Якщо вони з'являться, то одразу підуть у бій,

– пояснив кореєзнавець.

Поки присутність таких комплексів у Росії не має достатнього незалежного підтвердження. Їхнє фактичне розгортання можна буде оцінювати вже за зафіксованими переміщеннями та бойовим застосуванням.

Дані про 120 ракет ще потребують підтвердження

У публічному просторі з'являються повідомлення про можливу передачу Росії 120 ракет, шести пускових установок і північнокорейських військових, які мають їх обслуговувати. Частину таких даних поширюють міжнародні медіа та розвідки, однак перевіряти інформацію про КНДР особливо складно через майже повну закритість країни.

Про Північну Корею дуже часто з'являється сенсаційна інформація, яка не відповідає дійсності. Вона майже нічого про себе не повідомляє і нічого не спростовує, тож для поширення недостовірних даних фактично розв'язані руки,

– пояснив Поліщук.

Найбільше інформації про військову активність КНДР мають американські, південнокорейські та японські спецслужби, які стежать за переміщеннями військ і підготовкою на її території. Водночас вони нечасто відкривають усі наявні дані. Інформацію про можливу появу північнокорейських установок, за словами кореєзнавця, поширювало й українське ГУР.

Сподіваюся, наше ГУР має інформацію від тих країн, які стежать за пересуванням військових і військовою підготовкою у Північній Кореї. Думаю, ці висновки ґрунтуються на даних розвідок, які займаються КНДР і діляться ними з Україною,

– сказав він.

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