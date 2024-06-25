У смітті із повітряних куль, які КНДР надсилає у Південну Корею, знайшли паразитів

Уже вп'яте із кінця травня КНДР запустила повітряні кулі зі сміттям у бік Південної Кореї, у частині з яких виявили паразитів. За декілька останніх тижнів звідти відправили уже понад 1600 куль.

Влада Північної Кореї вирішила так відповісти півдню за листівкові кампанії південнокорейських активістів із засудженням північнокорейського режиму. Протягом багатьох років вони надсилали антипхеньянські листівки повітряними кулями на Північ, щоб заохотити північнокорейців повстати проти режиму Кіма.

Дивіться також "Глибоке стратегічне партнерство": у США припустили, про що могли говорити Путін і Кім Чен Ин

КНДР не хоче розкривати повсякденний побут своїх громадян

У Міністерстві об'єднання Південної Кореї вважають, що паразити, які знайшли у смітті із повітряних куль, ймовірно, походять із людських екскрементів. Такі висновки там зробили після дослідження 70 повітряних куль.

Численні паразити, такі як аскариди, волосоголовці та ниткоподібні черви, були виявлені в ґрунті, який містився у смітті,

– кажуть у міністерстві.

Серед сміття із повітряних куль також були виявлені шматки одягу, зокрема, краватки та сині піджаки, які, ймовірно, були порізані ножицями. Цей одяг ідентифікували як речі, які раніше південнокорейською компанією були надані КНДР.

"Схоже, що Північна Корея пошкодила та надіслала ці раніше надіслані речі, щоб висловити крайню ворожість до рекламних листівок і підкреслити ворожу позицію проти Південної Кореї", – сказав представник міністерства.

Чиновник зазначив, що сміття переважно складалося з макулатури та вінілу, а от звичайних побутових відходів там не було. У Південній Кореї припускають, що влада Півночі, можливо, намагається запобігти розкриттю повсякденного життя північнокорейців зовнішньому світу.