КНДР отримує ядерні технології від Росії в обмін на військових, – генсек НАТО

Північна Корея отримує ядерні технології від Росії в обмін на військових. Це може дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові і навіть загрожувати США.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву генсека НАТО Марка Рютте. Цю інформацію він озвучив у середу, 4 грудня, на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу у Брюсселі.

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Росія, Китай, КНДР та Іран становлять глобальну загрозу

Окрім ядерних, Росія допомагає КНДР ракетними програмами. Загроза для світу також йде від Китаю та Ірану.

Росія, Китай, Північна Корея та Іран підкреслюють глобальний характер загроз, з якими ми стикаємося. Включно з ескалацією небезпек війни, що триває в Україні,

– сказав Рютте.

Через дії цих країн та війну Росії в Україні загрожує не лише Азії, але і Заходу.

"І саме тому ми продовжуватимемо об’єднуватися – Європа та Північна Америка – разом із нашими міжнародними партнерами, щоб забезпечити безпеку нашого 1 мільярда людей", – додав генсек НАТО.

Він також розповів, що зустрівся із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Було обговорено допомогу для України на тлі бомбардувань, зокрема, цивільних районів та критичної інфраструктури, просування Росії на фронті та розширення війни за допомогою північнокорейських військ і зброї.