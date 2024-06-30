ДержЗМІ КНДР писали про "важливі новини" на тлі ключової партійної зустрічі у країні, – Reuters

Державні північнокорейські ЗМІ писали, що 29 червня Ким Чен Ин зробив "важливу заяву". Це сталося на тлі ключової партійної зустрічі у країні.

Журналісти Reuters зазначили, що стосовно "важливих новин" ЗМІ КНДР додаткових деталей не надали. Відомо лише, що під час партійної зустрічі особисто головував північнокорейський лідер.

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У КНДР казали про "важливі новини" від партійної верхівки

У повідомленні, опублікованому в неділю вранці, північнокорейське інформаційне агентство KCNA повідомило, що Кім Чен Ин виголосив промову, присвячену другій половині 2024 року в Корейській Народно-Демократичній Республіці під час партійних зборів. Повідомляється, що промова була зосереджена на "відхиленнях", що перешкоджають стабільному економічному розвитку країни. Водночас агентство KCNA не надало подальших подробиць щодо змісту промови Кіма.

Ця партійна зустріч у КНДР відбулася після саміту лідера Північної Кореї Кім Чен Ина з президентом Росії Владіміром Путіним. Тоді диктатори підписали угоду, яка містить зобов'язання про взаємну оборону в разі нападу на одну з країн.

Представник Міністерства об'єднання Південної Кореї, відповідального за управління міжкорейськими відносинами, заявив, що не може надати подальших коментарів щодо нещодавнього повідомлення KCNA про "важливі новини".

КНДР звинуватила у співпраці Японію, США і Південну Корею

Журналісти Reuters, з посиланням на державні ЗМІ КНДР, також пишуть, що Північна Корея розкритикувала спільні військові навчання Південної Кореї, Японії та Сполучених Штатів, проведені цього місяця. Так, у Пхеньяні заявили, що такі навчання показують, що відносини між трьома країнами переросли в "азіатську версію НАТО".

Відомо, що 27 червня США, Південна Корея і Японія почали широкомасштабні спільні військові навчання під назвою "Freedom Edge" із залученням військово-морських есмінців, винищувачів і атомного американського авіаносця "Теодор Рузвельт", спрямовані на посилення захисту від ракет, підводних човнів і повітряних атак.

Навчання були розроблені на тристоронньому саміті в Кемп-Девіді у 2023 році для зміцнення військового співробітництва на тлі напруженості на Корейському півострові через випробування зброї Північною Кореєю.

У міністерства закордонних справ Північної Кореї повідомили, що Пхеньян "не ігноруватиме зміцнення військового блоку на чолі зі США та їхніми союзниками" та "захистить регіональний мир агресивною та переважною відповіддю".

У міністерстві також заявили, що Вашингтон продовжує свої зусилля з "приєднання Південної Кореї та Японії до НАТО", додавши, що "спроби Південної Кореї постачати зброю Україні є одним із прикладів цих зусиль".