Видання NYT розкрило, яку зброю КНДР таємно передала Росії

Росія отримує від КНДР не лише балістичні ракети. Країна-агресорка гостро потребує звичайних озброєнь, зокрема артилерійських снарядів.

Вперше Північну Корею звинуватили в продажі снарядів Росії ще у вересні 2022 року. Коли США вказали на цей факт, КНДР вдалася до заперечень. Однак після цього з'явилися нові докази російсько-корейської співпраці.

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Яку зброю КНДР таємно постачала Росії

ООН забороняє торгівлю зброєю з Північною Кореєю.

Влітку минулого року у Білому домі заявили, що Північна Корея відправила до Росії понад 1000 контейнерів зброї для використання у війні проти України. Відтоді до березня Північна Корея відправила до Росії близько 7 000 контейнерів зі зброєю.

Міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік повідомив, що контейнери були наповнені 152-міліметровими артилерійськими снарядами, вони у них можна перевозити до трьох мільйонів одиниць. А якщо ці контейнери наповнити 122-міліметровими снарядами, вони могли б вмістити більше півмільйона одиниць.

За його словами, у них також могла бути суміш обох видів зброї. Загалом, за даними, Південної Кореї КНДР могла відправити РФ 10 000 контейнерів зброї.

Також вже встановлено, що Росія запускає по Україні балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї. Вперше уламки балістичної ракети малої дальності Hwasong-11A виявили цієї зими.

Крім цього, Північна Корея може постачати до Росії протитанкові ракети та переносні ракети "земля-повітря", а ще гвинтівки, ракетні установки, міномети та снаряди.