КНДР заявила про запуск нової гіперзвукової балістичної ракети: авіаексперт оцінив загрозу

Північна Корея провела випробування нової балістичної ракети й прозвітувала про нібито успішний запуск. Втім є велика різниця між просто запуском та безпосередньо ураженням.

Такою думкою з 24 Каналом поділився заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, додавши, що це очевидно, дивлячись на запуск "Орешника" по Україні. Серйозних руйнацій від цієї зброї не було.

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Яка загроза від нової ракети

Такі країни як КНДР, Росія, Іран і Китай надалі хизуватимуться своїми "сучасними розробками", але треба зрозуміти, що більшість технологій обмежена ресурсними можливостями.

Наприклад, російські підприємства, які нібито випускають процесори, насправді користуються технологіями, які були доступні світові ще у 2000 – 2010 роках. Про створення потужних мікропроцесорів навіть не мовиться.

Все це Росія або Північна Корея можуть лише купляти в обхід санкцій. Тому наше головне завдання – створення захисту від таких загроз,

– наголосив експерт з авіації.

Треба шукати методи протидії. Вони полягають або в перехопленні безпосередньо ракет, або в знищенні виробничих потужностей Росії, КНДР та Ірану. Щодо країни-агресорки, то це можна робити на її території. Якщо говоримо про інші держави, то тут повинні працювати санкції, спецслужби.

"Пригадаймо випадок, коли Ізраїль зробив так, що до Ірану постачали несправні конектори. Це призвело до втрат певного потенціалу у виробництві ракет. Ці країни постійно намагатимуться залякати весь світ, але треба шукати протидію цим залякуванням і зброї, яку вони можуть виробляти", – підкреслив Анатолій Храпчинський.