КНДР заявила про успішний запуск ракети з "надвеликою боєголовкою": Південна Корея вбачає обман

КНДР заявила про успішний тест нової тактичної балістичної ракети, здатної нести "надвелику боєголовку". Однак Південна Корея і експерти сумніваються в правдивості цих заяв.

Південнокорейські офіційні особи припускаючи, що КНДР могла сфабрикувати інформацію про успіх. Там вважають, що цим вони хочуть приховати невдалий запуск.

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Що відомо про випробовування КНДР нового озброєння

У виданні зазначають, що це вже другий раз за останні дні, коли Південна Корея ставить під сумнів заяви Північної Кореї про розробку нових озброєнь, на тлі загострення напруженості між країнами.

За інформацією офіційного агентства новин КНДР KCNA, випробування в понеділок включало запуск ракети Hwasongpho-11 Da-4.5, яка може нести боєголовку вагою 4,5 тонни. Випробування мало на меті перевірити стабільність польоту ракети та точність влучання на максимальній дальності 500 кілометрів та мінімальній 90 кілометрів.

Чому у Південній Кореї ставлять під сумнів заяви КНДР

Представник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун повідомив на брифінгу, що друга північнокорейська ракета впала на безлюдній території поблизу Пхеньяна. Він зазначив, що небагато попередніх випробувань Північної Кореї були спрямовані на наземні цілі.

Щодо оцінки Північної Кореї, ми розглядаємо можливість обману,

– сказав Лі.

Південнокорейські військові заявили, що друга північнокорейська ракета, можливо, поводилася аномально під час початкової стадії польоту. Вони додали, що якщо ракета вибухнула, її уламки, ймовірно, розсипалися на землю.

KCNA не повідомила, звідки була запущена нова ракета та де вона приземлилася. На відміну від попередніх випробувань зброї, Північна Корея також не опублікувала жодних фотографій з понеділкового тесту. Факт перевірки максимальної та мінімальної дальності ракети свідчить про те, що КНДР здійснила два запуски.

Офіційне агентство новин Північної Кореї, посилаючись на Управління ракет КНДР, повідомила, що Північна Корея знову випробує ракету пізніше в липні, щоб перевірити її характеристики на середній дальності 250 кілометрів.

Деякі експерти вважають, що запуск ракет по наземних цілях може бути пов'язаний зі спробами перевірити, наскільки потужні боєголовки для знищення підземних бункерів та споруд.

Як КНДР могла обдурити світ

Військовий експерт із Сеула Шин Джонву зазначив, що відсутність фотографій запуску вказує на високу ймовірність того, що КНДР намагається обдурити зовнішній світ, щоб приховати невдалий запуск.

Він вважає, що Північна Корея, ймовірно, запустила вже наявну ракету в понеділок, а не нову, як було заявлено.

Аналітик з Інституту політичних досліджень Асана Янг Ук зазначив, що випробування в понеділок відображають прагнення КНДР отримати різноманітні конвенційні озброєння. Але він також зазначив, що якби Північна Корея дійсно досягла успіху в ураженні наземної цілі, вона б вже опублікувала відповідні зображення, як це робила раніше.

У виданні зауважили, що з 2022 року Північна Корея різко активізувала випробування зброї, щоб збільшити свій ядерний арсенал. Заявлені КНДР дальності нової ракети свідчать про її спрямованість на Південну Корею.

Експерти кажуть, що Північна Корея зрештою хоче використовувати розширений арсенал зброї для збільшення своїх позицій у майбутній дипломатії зі США.