Пхеньян провів випробування оновленої 240-міліметрової керованої реактивної системи залпового вогню. Нова зброя покликана наростити вогневу потужність КНДР уздовж південного кордону. Тести підтвердили високу точність та збільшену дальність польоту нових ракет.

За повідомленням державного агентства KCNA, випробування оновленої 240-мм керованої реактивної системи залпового вогню відбулися у вівторок. Нове озброєння оснащене автономною системою високоточного наведення, що забезпечує йому значні переваги у дальності та точності.

У балістичному режимі польоту ракети здатні вражати цілі на відстані до 100 кілометрів, а в комбінованому режимі з планеруванням – до 115 кілометрів. У Північній Кореї запевнили, що розробка суттєво змінює готовність вогневих сил, розгорнутих уздовж кордону з Південною Кореєю.

Загрози для столичного регіону Південної Кореї

За випробуванням особисто спостерігав заступник голови Центральної військової комісії Пак Чон Чон. Він наголосив на необхідності сконцентрувати на південному кордоні найбільш смертоносні та руйнівні ударні сили. Офіційний Сеул і Міністерство оборони Південної Кореї одразу не надали коментарів на запит журналістів.

Професор Інституту далекосхідних досліджень університету Кьоннам у Сеулі Лім Ин Чхоль зазначив, що використання високоточного наведення дозволяє КНДР бити по ключових об'єктах у столичному регіоні з похибкою в кілька метрів. За його словами, це створює загрозу для густонаселених територій і має на меті посилити відчуття страху серед південнокорейців.

Пхеньян системно оновлює звичайні та тактичні озброєння біля кордону. Зокрема, у червні лідер КНДР Кім Чен Ин особисто інспектував тести подібних реактивних систем і тактичних ракет.

Заява про незворотність ядерного статусу

Окремо очільниця Міністерства закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хі зробила заяву щодо ядерного арсеналу. Вона підкреслила: "Ядерний статус країни є незворотним".

Вона додала, що Пхеньян діятиме ще рішучіше після того, як США, Південна Корея та Японія під час тристоронньої зустрічі знову підтвердили прихильність до повної денуклеаризації Північної Кореї.