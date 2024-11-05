"Найрішучіше засуджуємо": країни G7 готують відповідь за використання військ КНДР Росією

Росія готує тисячі північнокорейських військових для війни проти України. Країни G7 разом із союзниками вирішили підготувати скоординовану відповідь на це.

Окрім того, вони вкотре висловили свою стурбованість. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву G7.

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Підтримка КНДР Росії матиме серйозні наслідки для світу

"Ми, міністри закордонних справ Австралії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів і Високий представник Європейського Союзу, висловлюємо серйозну стурбованість щодо розгортання військ КНДР у Росії для потенційного їхнього використання на полі бою проти України", – йдеться у заяві.

Міністри G7 у документі підтвердили, що у Росію перекинуто декілька тисяч військових КНДР. Вони бояться, що така пряма підтримка російської агресії матиме серйозні наслідки для світу.

Пряма підтримка КНДР агресивної війни Росії проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Росії компенсувати свої втрати, означала б небезпечне розширення конфлікту із серйозними наслідками для європейського та індо-тихоокеанського миру та безпеки. Це було б подальшим порушенням міжнародного права, в тому числі найважливіших принципів Статуту ООН,

– заявили країни.

Тож у своїй заяві вони "найрішучіше засудили посилення військового співробітництва між КНДР і Росією", зокрема, експорт КНДР і незаконні закупівлі Росією північнокорейських балістичних ракет. У G7 кажуть, що це є "порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН".

"Ми також глибоко стурбовані можливістю будь-якої передачі ядерних або балістичних ракет, пов'язаних з Росією технологій з Росії до КНДР в порушення відповідних резолюцій РБ ООН. Ми закликаємо КНДР припинити надання допомоги в агресивній війні Росії", – додали у заяві.

Насамкінець країни G7 вирішили знову підтвердити "непохитну відданість підтримці України, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність". Вони запевнили, що працюють з міжнародними партнерами для скоординованої реакції на співпрацю Росії з КНДР.