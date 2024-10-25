Три окупанти на 30 іноземців: ГУР перехопило розмову щодо "зустрічі" військових з КНДР

У ГУР перехопили розмову російських військових у Курській області. У перехопленні окупанти обговорюють підготовку до прийому та розподілу військовослужбовців з Північної Кореї.

Зазначається, що наразі у Росію перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

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Розмова росіян про війська КНДР

Так, українська розвідка перехопила розмови військовослужбовців 810-ї окремої бригади морської піхоти 18 армії південного військового округу, яка бере участь у бойових діях на Курському напрямку. Ворог обговорює "зустріч" військових з КНДР (умовна назва батальйон "К").

Для організації взаємодії, окупанти планують закріпити одного перекладача та трьох військовослужбовців РФ за кожними 30 військовослужбовцями КНДР. Проте самі росіяни висловлюють сумнів щодо можливості забезпечити новоприбулих окупантів російським командним складом,

– кажуть у ГУР.

У розвідці вказують, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Розмова окупантів щодо північнокорейських солдатів: дивіться перехоплення