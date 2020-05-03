КНДР обстріляла прикордонний пункт Південної Кореї: що відомо

На кордоні між КНДР і Південною Кореєю 3 травня відбулася перестрілка. Прикордонників Південної Кореї в демілітаризованій зоні обстріляли з боку КНДР.

Інцидент трапився близько 7 ранку за місцевим часом. Постраждалих в результаті перестрілки немає, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на військових.

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Південна Корея також відповіла пострілами в напрямку КНДР.

В Міноборони Південної Кореї наголосили, що намагаються зв'язатися з представниками КНДР і з'ясувати причини обстрілу. Там також наголосили, що військові перебувають у повній бойовій готовності.

Відзначимо, що обстріл стався на другий день після офіційної появи лідера-диктатора КНДР Кім Чен Ина на публіці – вперше за 20 днів.

Зверніть увагу! У березні 2020 року КНДР двічі проводила ракетні випробування. Втім, резолюції ООН забороняють Північній Кореї здійснювати випробування балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

Домовленості КНДР та США стосовно ядерних випробувань: основне

У квітні 2018 року під час першої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином сторони домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова.

Таким чином, КНДР оголосила про відмову від проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Також у межах цієї денуклеаризації Північна Корея ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було 6 підземних ядерних вибухів. До слова, за період з 2016 по 2017 рік Пхеньян здійснив близько 40 запусків балістичних ракет.

Вже під час другої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина перемовини щодо денуклеаризації зайшли у глухий кут. А згодом очільник делегації Північної Кореї Кім Менг Гіль під час перемовин з представниками Держдепу США заявив, що ядерне роззброєння провалилося.

Натомість у Вашингтоні переконують, що ці слова не відповідають дійсності.



Кількість ядерних боєголовок у світі / Інфографіка 24 каналу