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      КНДР обстріляла прикордонний пункт Південної Кореї: що відомо

      - Читать новость на русском
      КНДР обстріляла Південну Корею 3 травня - деталі обстрілу
      Обстріли з боку КНДР / EPA

      На кордоні між КНДР і Південною Кореєю 3 травня відбулася перестрілка. Прикордонників Південної Кореї в демілітаризованій зоні обстріляли з боку КНДР.

      Інцидент трапився близько 7 ранку за місцевим часом. Постраждалих в результаті перестрілки немає, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на військових.

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      Південна Корея також відповіла пострілами в напрямку КНДР. 

      В Міноборони Південної Кореї наголосили, що намагаються зв'язатися з представниками КНДР і з'ясувати причини обстрілу. Там також наголосили, що військові перебувають у повній бойовій готовності.

      Відзначимо, що обстріл стався на другий день після офіційної появи лідера-диктатора КНДР Кім Чен Ина на публіці – вперше за 20 днів.

      Зверніть увагу! У березні 2020 року КНДР двічі проводила ракетні випробування. Втім, резолюції ООН забороняють Північній Кореї здійснювати випробування балістичних ракет, здатних нести ядерні боєголовки.

      Домовленості КНДР та США стосовно ядерних випробувань: основне

      • У квітні 2018 року під час першої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом і північнокорейським лідером Кім Чен Ином сторони домовилися про денуклеаризацію Корейського півострова.
      • Таким чином, КНДР оголосила про відмову від проведення випробувань ядерної зброї та балістичних ракет. Також у межах цієї денуклеаризації Північна Корея ліквідувала полігон в Пхунгері, на якому раніше було 6 підземних ядерних вибухів. До слова, за період з 2016 по 2017 рік Пхеньян здійснив близько 40 запусків балістичних ракет.
      • Вже під час другої зустрічі Трампа та Кім Чен Ина перемовини щодо денуклеаризації зайшли у глухий кут. А згодом очільник делегації Північної Кореї Кім Менг Гіль під час перемовин з представниками Держдепу США заявив, що ядерне роззброєння провалилося.
      • Натомість у Вашингтоні переконують, що ці слова не відповідають дійсності.

      ядерні боєголовки
      Кількість ядерних боєголовок у світі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Кім Чен Ин Стрілянина Південна Корея КНДР
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