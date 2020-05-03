КНДР обстреляла пограничный пункт Южной Кореи: что известно

На границе между КНДР и Южной Кореей 3 мая произошла перестрелка. Пограничников Южной Кореи в демилитаризованной зоне обстреляли со стороны КНДР.

Инцидент произошел около 7 утра по местному времени. Пострадавших в результате перестрелки нет, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных.

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Южная Корея также ответила выстрелами в направлении КНДР.

В Минобороны Южной Кореи отметили, что пытаются связаться с представителями КНДР и выяснить причины обстрела. Там также отметили, что военные находятся в полной боевой готовности.

Отметим, что обстрел произошел на второй день после официального появления лидера-диктатора КНДР Ким Чен Ына на публике – впервые за 20 дней.

Обратите внимание! В марте 2020 года КНДР дважды проводила ракетные испытания. Впрочем, резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Договоренности КНДР и США по ядерным испытаниям: основное

В апреле 2018 года во время первой встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.

Таким образом, КНДР объявила об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Также в рамках этой денуклеаризации Северная Корея ликвидировала полигон в Пхунгэри, на котором раньше было 6 подземных ядерных взрывов. К слову, за период с 2016 по 2017 год Пхеньян осуществил около 40 запусков баллистических ракет.

Уже во время второй встречи Трампа и Ким Чен Ына переговоры по денуклеаризации зашли в тупик. А впоследствии глава делегации Северной Кореи Ким Менг Гиль во время переговоров с представителями Госдепа США заявил, что ядерное разоружение провалилось.

Зато в Вашингтоне убеждают, что эти слова не соответствуют действительности.



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