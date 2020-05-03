08:30
3 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      КНДР обстреляла пограничный пункт Южной Кореи: что известно

      - Читати новину українською
      КНДР обстреляла Южную Корею 3 мая - детали обстрела
      Обстрелы со стороны КНДР / EPA

      На границе между КНДР и Южной Кореей 3 мая произошла перестрелка. Пограничников Южной Кореи в демилитаризованной зоне обстреляли со стороны КНДР.

      Инцидент произошел около 7 утра по местному времени. Пострадавших в результате перестрелки нет, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военных.

      Актуально Ким Чен Ын появился на людях: фото и видео главы КНДР после слухов о смерти

      Южная Корея также ответила выстрелами в направлении КНДР.

      В Минобороны Южной Кореи отметили, что пытаются связаться с представителями КНДР и выяснить причины обстрела. Там также отметили, что военные находятся в полной боевой готовности.

      Отметим, что обстрел произошел на второй день после официального появления лидера-диктатора КНДР Ким Чен Ына на публике – впервые за 20 дней.

      Обратите внимание! В марте 2020 года КНДР дважды проводила ракетные испытания. Впрочем, резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

      Договоренности КНДР и США по ядерным испытаниям: основное

      • В апреле 2018 года во время первой встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном стороны договорились о денуклеаризации Корейского полуострова.
      • Таким образом, КНДР объявила об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. Также в рамках этой денуклеаризации Северная Корея ликвидировала полигон в Пхунгэри, на котором раньше было 6 подземных ядерных взрывов. К слову, за период с 2016 по 2017 год Пхеньян осуществил около 40 запусков баллистических ракет.
      • Уже во время второй встречи Трампа и Ким Чен Ына переговоры по денуклеаризации зашли в тупик. А впоследствии глава делегации Северной Кореи Ким Менг Гиль во время переговоров с представителями Госдепа США заявил, что ядерное разоружение провалилось.
      • Зато в Вашингтоне убеждают, что эти слова не соответствуют действительности.

      ядерні боєголовки
      Количество ядерных боеголовок в мире / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Ким Чен Ын Стрельба Южная Корея КНДР Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Эпоха коронавируса: как страны проходит проверку эпидемией
      2 мая , 22:00 Эпоха коронавируса: как страны проходит проверку эпидемией
      Леонід Швець
      Главные новости 2 мая: годовщина трагедии в Одессе, новый посол США в Украине
      2 мая , 20:35 Главные новости 2 мая: годовщина трагедии в Одессе, новый посол США в Украине
      Емал Набі