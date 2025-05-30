Наклад знищили: чому українське видавництво не буде продавати книжку американської авторки

Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" знищив велику кількість примірників американської авторки, яка підтримує Росію. Її чергова книга мала вийти в продаж найближчими днями.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву видавництва.

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Книгу Софі Ларк не випустять в Україні

"КСД" уважно вивчили ставлення авторки Софі Ларк до Росії та її попередні публікації. Американська письменниця називала Крим російським, описувала, як "Распутін передав німцям більшу частину України" та загалом описувала нашу державу в негативному вигляді. Через це українське видавництво вирішило знищити наклад в 30 000 екземплярів її книги "Брутальний принц" та розірвати договір на всі 6 книг серії.

Ми визнаємо нашу помилку з укладанням договору з авторкою. Нам знадобився час для перевірки та уточнення юридичних можливостей,

– пишуть у "КСД".

Видавництво не дочекалося й відповіді від Софі Ларк на запит. Тому випустити її книгу воно відмовляється. Видавці кажуть, що вони прагнуть залишатися відповідальними не лише у видавничих рішеннях, а й у моральних принципах.

"Клуб сімейного дозвілля" змінює процес підбору проєктів до видання, щоб у майбутньому не допустити подібних ситуацій.

Відомо, що письменниця Софі Ларк, ймовірно, є затятою фанаткою Росії. В одному зі своїх творів американка описує життя російської мафії, романтизуючи його. У іншій роботі Ларк описує Крим як частину країни-агресорки та пише про хлопця, який мріє отримати контракт на будівництво Керченського мосту в Росії.

Наприкінці одного з творів Софі Ларк згадує напад Владіміра Путіна на Україну. Вона зазначає, що це "конфлікт, коріння якого сягає сотень років у минуле".

Користувач мережі під ніком teabooks_club дізнався, що Софі Ларк в одній зі своїх книжок створила героїню з України – жительку Львова Елена Зеленську, яка прагне виїхати з країни. Персонаж вважає, що українські чоловіки грубі, а в наших містах "смердить дизелем і взагалі повний жах". У Софі Ларк також є видання, в якому персонаж каже, що "хотів би побачити всіх українців мертвими". Усі скандальні роботи американської авторки можна легко знайти та переглянути за ім'ям.

Нагадаємо, в Києві стартував цьогорічний "Книжковий Арсенал", де можна знайти найкращі книги сучасності, зокрема – п'ять фентезі-новинок.