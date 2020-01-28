Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать

В Яд Вашем, израильском национальном мемориале Холокоста, останавливается сердце. Я взяла аудиогид и ходила по залам с лицом, залитым слезами. И видела такие же лица посетителей.

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Так и не смогла зайти в Детский мемориал. Сердце не выдерживало. И самым страшным для меня было то, что когда уцелевшие пленники концлагерей возвращались домой – в Польшу, Словакию, Венгрию и т. д. , и приходили в свои дома, то с ними расправлялись уже там, на относительно безопасных территориях. Чтобы не выселяться из незаконно занятых квартир, например. Чтобы не возвращать присвоенное имущество.

И когда я периодически слышу, мол, ну как такое большое количество людей не оказывало сопротивления, ну как мир молчал, когда в Европе миллионами истребляли людей, ну неужели нельзя было это все остановить – я уже не удивляюсь, что было такое зверство. Потому что ненаказанное зло продолжается. А зло на самом деле ненаказанное. Мы же видим, как мир воспринял "русскую версию" Второй мировой. Даже в Израиле, даже там.

Я уже не удивляюсь, что было такое зверство.

Я последние лет 8 все время читаю о Второй мировой. Переводная литература, как правило. Французская, американская, польская. Мы вообще мало что знаем о Второй мировой. Критически мало. Кроме кучи стереотипов и советской пропаганды.

Поэтому рекомендую обратить внимание на такую литературу:

1. "Ключ Сары", Татьяна де Росней

О 10-летней еврейской девочке Саре Старжинской, которая родилась и жила в Париже. Сара была арестована вместе с родителями во время проведения немцами спецоперации по задержанию евреев. Прежде чем уйти из квартиры она закрывает своего 4-летнего брата в шкафу, думая, что семья должна вернуться через несколько часов. Мне кажется, что среди всего, что я прочитала, это – самая страшная книга. Французский режиссер Жиль Паке-Бреннер снял фильм по этому роману. Называется "Ее звали Сара".