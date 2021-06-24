Книжковий Арсенал вдома: топ-10 подій для перегляду онлайн
Джерело:24 канал
Цьогорічний десятий Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал відбувається у гібридному форматі. Таким чином, деякі події будуть доступні до перегляду онлайн абсолютно безкоштовно і з будь-якого куточку світу.
Топ-10 подій
- Презентація грубої книжки тонкої прози Тараса Прохаська "Бо є так"
Подія запланована на 24 червня, початок о 19:00.
Цікаво Бестселери та історії українок: 15 книжкових новинок
- Сергій Жадан читає поезію: презентація збірки "Псалом авіації"
Подія запланована на 25 червня, початок о 20:00.
- До 30-річчя Незалежності. Публічна розмова "Вони виборювали Незалежність України". Учасники: Орися Сокульська, Олексій Сінченко, Олена Лодзинська, Олександра Матвійчук, Віра Соловйова. Модератор: Ростислав Семків. У рамках фокус-теми "оптимісти скептики", куратор: Ростислав Семків.
Подія запланована на 26 червня, початок о 13:30.
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Розмова Сергія Майдукова, ілюстратора The New Yorker, про першу авторську книжку, присвячену Києву, з журналістом Олексієм Тарасовим.
Подія запланована на 26 червня, початок о 15:00.
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Презентація книжки Юрія Андруховича "Радіо Ніч"
Подія запланована на 26 червня, початок о 16:30.
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Презентація новинок "Мед і Паштет — фантастичні вітрогони" (Книга року ВВС – 2020) та "Пароплави і кити"
Подія запланована на 27 червня, початок о 10:30.
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Круглий стіл "Оптимісти, скептики і раціоналісти": чому українцям складно бути здоровими?". Учасники: Дарка Озерна, Оксана Мороз, Андрій MedGoblin. Організатор: Yakaboo Publishing. У рамках фокусної програми КА "оптимісти скептики". Куратор: Ростислав Семків.
Подія запланована на 27 червня, початок о 10:30.
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Концерт гурту "Жадан і Собаки". Кураторська програма Сергія Жадана "Вголос. Про себе"
Подія запланована на 27 червня, початок о 20:00.
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Церемонія відкриття фестивалю та нагородження переможців конкурсу "Найкращий книжковий дизайн – 2021"
Подія відбулась 23 червня о 17:30.
Але запис доступний кожному охочому.
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"Залізна Леді" Литви і справжня подруга України: презентація книги Дайви Ульбінайте "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте". Учасники: Даля Грибаускайте, Дайва Ульбінайте, Яніна Соколова, Дмитро Кулеба.
Подія відбулась 23 червня о 19:00.
Запис доступний кожному охочому.
Перегляд подій Книжкового Арсеналу на MEGOGO можливий із будь-якого пристрою, що підтримує медіасервіс: Smart TV, комп'ютери, смартфони та інше. Трансляція доступна за посиланням.