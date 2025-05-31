На фестивалі "Книжковий арсенал" у відвідувачів вилучили вогнепальну зброю та боєприпаси

На фестивалі "Книжковий Арсенал" цьогоріч служба охорони вилучила у відвідувача вогнепальну зброю. Крім того у інших відвідувачів було знайдено 127 одиниць ріжучих предметів, газові балончики та навіть боєприпаси.

Усе це пояснює необхідність застережних заходів на таких подіях навіть якщо там немає високопосадовців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління державної охорони України.

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На "Книжковий арсенал" хотіли протести вогнепальну зброю

Охоронці високопосадовців України на "Книжковому арсеналі" вилучили у відвідувачів 1 одиницю вогнепальної зброї, 12 боєприпасів, 127 ріжучих предметів та 74 газові балончики.

В Управлінні державної охорони України пояснюють, що деякі обмеження задля безпеки високопосадовців та загалом відвідувачів на масових заходах є необхідними. Зокрема це:

обмеження доступу людей та транспорту;

проведення перевірки документів і речей;

вилучення заборонених предметів (зброї, вибухонебезпечних речовин, лазерних пристроїв тощо).

Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними,

– підкреслюють у відомстві.

Там додали: що масивніше захід, то більше ризиків є для державних діячів, яких вони оберігають.