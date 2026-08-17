Тисячі спалених книжок і вщент знищені торгові ятки: як виглядає книжковий ринок на Почайній

Російські війська 16 серпня атакували Київ балістикою. Під прицілом ворога опинився книжковий ринок в Оболонському районі.

Наразі він знищений вщент. Про це повідомили місцеві медіа, які показали кадри спаленого ринку.

Що зараз із книжковим ринком на Почайній?

Унаслідок масштабної пожежі, що виникла на Оболоні після ворожого обстрілу, кілька рядів торговельних павільйонів із книжками вигоріли вщент.

Спалені внаслідок російської атаки книжки на Почайній: дивіться фото журналістів "Київ24"

Зазначимо: книжковий ринок "Петрівка" – один із найвідоміших, найстаріших і найбільших книжкових ринків столиці. Він працює ще з 1990-х років і вже багато років залишався популярним місцем для пошуку нових, рідкісних та букіністичних книг.

Кореспонденти, які поспілкувалися з власниками знищених торгових яток, розповіли, що підприємці шоковані наслідками атаки. Майже нічого не підлягає відновленню, книжки спалені.

Журналістка показала, який вигляд нині має ринок: дивіться відео "Новини.Live"

Наслідки удару по книжковому ринку: дивіться фото Костянтина Ліберова

Варто нагадати, що під час обстрілу 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Унаслідок удару постраждали троє людей. В Оболонському районі уламки впали на двох локаціях, спричинивши займання нежитлових приміщень. У Голосіївському районі спалахнула пожежа на території нежитлової забудови, яку рятувальникам вдалося локалізувати.

Того ж дня окупанти тероризували і Київську область. Так, через російський удар БпЛА у Броварському районі Київщини постраждали троє людей. А вночі під прицілом був Кривий Ріг. Загарбники били по місту ракетами та "Шахедами". Відомо про 1 загиблого та 6 постраждалих.