КНУ імені Шевченка звільнив викладача Василенка після його скандальних сексистських заяв

Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалило рішення про розірвання контракту з викладачем Інституту журналістики Микитою Василенком. Звільнили його через "порушення норм Етичного кодексу, умов контракту й загальних етичних стандартів".

Нещодавно Василенко потрапив у гучний скандал через невдалий сексистський жарт про "голодних українок". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт КНУ.

Дивіться також "Зд**нете швидше": у Львові вчитель фізики облаяв учнів і побажав їм піти на фронт

Контракт з Василенком КНУ розірве до кінця року

Кафедра дійшла висновків, що Василенко здійснював системні порушення.

"Поведінка професора Микити Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди Університету. Колектив кафедри друкованих медіа та історії журналістики після детального обговорення і голосування рекомендував вченій раді Інституту звернутися до керівництва Університету з проханням достроково розірвати контракт із професором Микитою Василенком", – ідеться в заяві університету.

Постійна комісія Вченої ради з питань етики також підтримала рішення кафедри.

А 27 грудня стало відомо, що ректор КНУ Володимир Бугров підписав наказ про дострокове розірвання контракту з Василенком. Повідомляється, що його буде припинено 30 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Василенко нещодавно дав інтерв'ю для YouTube-каналу Олександра Шелеста, де заявив, що іноземні миротворці "допоможуть виправити" демографічну ситуацію в Україні.

До речі, це не єдиний скандал навколо цього викладача. Студенти стверджують, що він систематично з'являвся на проросійських майданчиках і займався просуванням антиукраїнських наративів.