Україна та країни-партнери об'єднались у коаліцію Corpus: ексклюзивні деталі першої зустрічі

Україна разом з європейськими країнами запустила Corpus (Coalition for Resilient Procurement and Unified Support). Партнери обміняються досвідом для покращення підходів до оборонних закупівель та логістики.

Як розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, до ініціативи долучилися закупівельні агенції України, Фінляндії, Італії, Норвегії, Швеції та Великої Британії. 30 квітня відбулася установча зустріч. Надалі сторони планують засідати раз на пів року.

Що відомо про коаліцію Corpus?

Міжнародні партнери зацікавлені в досвіді щодо закупівель та логістики, які отримала Україна під час повномасштабної війни. Натомість наша держава отримає змогу перейняти найкращі практики, які існують в європейських країнах.

Європейські країни особливо зацікавлені в низці рішень, які вже реалізовані в Україні. Зокрема йдеться про екосистему DOT-Chain, яка пришвидшила процес постачання ресурсів до Сил оборони України.

Сьогодні ми провели установчу зустріч, де сформували робочі групи по кількох напрямках. Вони сформують перелік ефективних практик, які запровадили ті чи інші країни та які варто перейняти. На наступній зустрічі будуть представлені результати. Будемо говорити про те, щоб проводити зустрічі кожні пів року,

– розповів директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Зверніть увагу! Директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов розповів, що Україна співпрацює з партнерами щодо наземних роботизованих комплексів. Однак не про все можна говорити публічно.

На заході також виступав підполковник Ярослав Вакалюк, який підкреслив, що Україна має багато ефективних рішень, в яких будуть зацікавлені європейські країни. Йдеться як про взаємодію підрозділів з виробниками, так і швидкий процес забезпечення війська.

Ми за цей досвід заплатили надзвичайно високу ціну. Ціну життів найкращих синів та дочок України. Мені приємно, що міжнародні партнери усвідомлюють загрозу. Я не хотів би, щоб вони зіткнулися з тими викликами, з яким стикалися ми. Але якщо це раптом станеться, то важливо, аби вони вчилися не на своїх помилках. Використайте наші помилки,

– наголосив підполковник Вакалюк.

Що відомо про успіхи українського озброєння?

Україна продовжує буквально кожного дня запускати дрони по території Росії. До прикладу, безпілотники атакували нафтоперекачувальну станцію та НПЗ в Пермі упродовж 29 та 30 квітня. Чорний дим від пожеж розтягнувся аж на 120 кілометрів.

При цьому в Міністерстві оборони України наголосили, що держава досягла неабияких успіхів в ударах по Росії. Якщо у 2022 році Збройні Сили могли уразити цілі на відстані до 630 кілометрів, то зараз йдеться про значно більші відстані – до 1750 кілометрів.

Україна системно атакує як ближній, так і глибокий тил ворога. До прикладу, в березні вдалося уразити 5 стратегічних заводів і 10 об'єктів нафтоперероблювання Росії. А нещодавно вдалося "підловити" два російських гелікоптери під час дозаправки у Воронезькій області.