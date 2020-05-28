Укрзалізниця запускає приміські електрички: у яких областях
З 1 червня Укрзалізниця разом із міжобласним сполученням відновить і рух приміських потягів. Вже наступного тижня дозволять запуск 214 електичок у 10 регіонах України.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.
Зауважмо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди
Де відновлять рух приміських потягів
На сьогодні Укрзалізниця отримала дозвіл на запуск у 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електрички у таких областях:
- Харківська,
- Полтавська,
- Луганська,
- Донецька,
- Тернопільська,
- Івано-Франківська,
- Одеська,
- Черкаська,
- Житомирська,
- Хмельницька областей.
Відновлення приміських поїздів з 1 червня
Водночас поки немає точного списку приміських потягів, які відновлять вже з 1 червня.
Новина доповнюється...