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Укрзалізниця запускає приміські електрички: у яких областях

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Коли і де запустять приміські електрички – список областей, дата
Укрзалізниця з 1 червня відновлює рух електричок / Фото з фейсбук-сторінки Івана Юрика

З 1 червня Укрзалізниця разом із міжобласним сполученням відновить і рух приміських потягів. Вже наступного тижня дозволять запуск 214 електичок у 10 регіонах України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Зауважмо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

Де відновлять рух приміських потягів

На сьогодні Укрзалізниця отримала дозвіл на запуск у 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електрички у таких областях:

  • Харківська,
  • Полтавська,
  • Луганська,
  • Донецька,
  • Тернопільська, 
  • Івано-Франківська,
  • Одеська,
  • Черкаська,
  • Житомирська,
  • Хмельницька областей.

Приміські поїзди
Відновлення приміських поїздів з 1 червня 

Водночас поки немає точного списку приміських потягів, які відновлять вже з 1 червня.

Новина доповнюється...

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Залізниця Транспорт Укрзалізниця
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