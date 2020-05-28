Укрзалізниця запускає приміські електрички: у яких областях

З 1 червня Укрзалізниця разом із міжобласним сполученням відновить і рух приміських потягів. Вже наступного тижня дозволять запуск 214 електичок у 10 регіонах України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив виконувач обов'язків голови "Укрзалізниці" Іван Юрик.

Зауважмо Укрзалізниця готова запустити поїзди, але не всюди

Де відновлять рух приміських потягів

На сьогодні Укрзалізниця отримала дозвіл на запуск у 10 областях. З наступного тижня відновлять свої маршрути 214 електрички у таких областях:

Харківська,

Полтавська,

Луганська,

Донецька,

Тернопільська,

Івано-Франківська,

Одеська,

Черкаська,

Житомирська,

Хмельницька областей.



Відновлення приміських поїздів з 1 червня

Водночас поки немає точного списку приміських потягів, які відновлять вже з 1 червня.

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