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      Кого ще хотіли виключити з партії, але забракло голосів: подробиці від "слуги народу"

      215 Читать новость на русском
      Слуга народу / Фото з соцмереж

      Нещодавно Анну Скороход та Антона Полякова виключили з партії "Слуги народу". Народні депутати не погоджуються і вважають таке рішення незаконним.

      Свою думку про їхнє виключення висловила народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа в прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: З фракції "Слуга народу" виключили Скороход і Полякова

      За одне голосування точно не можуть виключити, навіть якщо це критичне голосування і дуже важливе,
      – зазначила нардепка. 

      За словами Роксолани Підласи є дві причини, чому Скороход і Полякова виключили з партії:

      Перша: Вони систематично не підтримували ініціативи фракції. Незважаючи на те, які саме законопроєкти виносилися на голосування, Скороход і Полякова завжди принципово голосували "Проти"; 

      Згідно зі статистикою, по критичним голосуванням в Полякова 7% співпадіння з рішеннями фракції,
      – пояснила депутатка.

      Друга: Вони систематично "поливають" брудом керівництво фракції, звинувачують їх у тяжких злочинах. 

      Скороход Полякова
      Анна Скороход та Антон Поляков

      Нові кандидати на виключення

      Відомо, що під час засідання, на якому виключали з фракції Скороход і Полякова, на розгляд було висунуто ще 2 кандидата. За словами Роксолани Підласи, мова йшла про Олександра Ковальова, якого впіймали на кнопкодавстві. Щодо другого нардепа, вона зазначила, що не пам'ятає прізвище, оскільки "ще не вивчила всіх 252 депутатів". 

      Олександр Ковальов
      Олександр Ковальов

      Нардепка пояснила, що цим кандидатам забракло голосів, оскільки багато хто вважає, що вони вже понесли своє покарання. 

      Навіть в Конституції є норма, яка говорить, що людина не може двічі понести покарання за один і той же проступок,
      – відзначила Роксолана Підласа

      До слова, 29 жовтня Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність і покарання у вигляді штрафу за кнопкодавство. Якщо суд виніс вирок нардепу, то це буде підставою для дострокового припинення депутатських повноважень.

      Читайте також: Рада схвалила закон про кнопкодавство: що загрожує нардепам-порушникам

      Дивіться повне інтерв'ю з Роксоланою Підласою: 

      Що відомо про причини виключення Скороход та Полякова? 
      Анна Скороход втрапила у 2 гучних скандали. Так, під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 нардепка розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".

      Натомість Антон Поляков підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці. 15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки.

      А на "таємному" засіданні пропрезидентської фракції за участю Зеленського Антон Поляков заявив, що один з депутатів, який проходить у справі Приходька, замовив його (Полякова) вбивство кримінальному авторитету. Поляков раніше розповідав, що його особисто викликав до себе в кабінет голова Офісу Президента Андрій Богдан, бо нардеп не підтримував деякі законопроєкти.

       

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Новини політики Анна Скороход Антон Поляков Слуга народу Кнопкодавство Верховна Рада Законодавство Штрафи
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