У Мелітополі підірвали місцевого колаборанта Трухіна

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунала "бавовна". Внаслідок неї колаборант Дмитро Трухін дістав декілька важких поранень. Він перебуває в реанімації.

Відповідну інформацію спочатку повідомили у місцевих телеграм-каналах. Згодом дані підтвердив мер Мелітополя Іван Федоров.

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У Мелітополі підірвали колаборанта

Попередньо відомо, що "привіт" зраднику та колаборанту передали партизани.

Мінус один з мелітопольських братів-колаборантів Трухіних. Вибух у Мелітополі – це гучне завершення кар'єри посібника окупантів Дмитра Трухіна, відразу біля під'їзду будинку,

– написав Федоров.

За його даними, зрадник України перебуває в лікарні у важкому стані.

У телеграм-каналі "Ріа-Мелітополь" написали, що ексдепутат Мелітопольської міської ради Дмитро Трухін в реанімації. Лікарі діагностували в нього:

мінно-вибухову травму;

закриту черепно-мозкову травму;

а також численні осколкові поранення.

Зрадника підірвали у дворі будинку / Фото "Ріа-Мелітополь"

За даним росЗМІ, саморобний вибуховий пристрій спрацював у під'їзді. Українські телеграм-канали уточнили, що мовиться про під'їзд, де мешкає Трухін.

Чим "відомий" колаборант Трухін

За своє "професійне" життя встиг накопичити вагомий послужний список. Давній прихильник гауляйтерів Мелітополя Балицького і Данильченко,

– написав Федоров.

Мер Мелітополя також продовжив біографію Дмитра Трухіна, який був депутатом Мелітопольської міської ради 3-х скликань, в тому числі від компартії та ОПЗЖ. Тож колаборант:

брав участь у незаконних "підвальних" сесіях міськради;

при колишній владі був директором комунального підприємства "Комунальна власність";

на посаді роздерибанив комунальне майно, тому команда Івана Федорова вигнала його з посади.

️З початку повномасштабної війни в Україні у 2022 році став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Повернувся до КП "Комунальна власність" і курував незаконний розподіл землі та майна,

– заявив Федоров.

Ба більше, зрадник допомагав збирати гроші, щоб профінансувати псевдореферендум російських загарбників. Іван Федоров пообіцяв, що спокою у ворогів вже точно не буде.

Вранішня "бавовна" в Мелітополі: основне

Вранці 15 листопада в Мелітополі пролунав потужний вибух. За словами Івана Федорова, "бавовна" завітала в житловий район на півночі міста, а саме – біля 24 училища.

Саме там зосереджене чергове лігво російських ворогів. За попередніми даними, вибухова хвиля вибила шибки до 4-го поверху в сусідньому домі.

Мер Мелітополя також розповів, що на місце події одразу поїхали швидкі, пожежники і так звані "поліцейські" ворогів.

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