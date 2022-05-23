Колаборант "зливав" росіянам позиції ЗСУ та Нацгвардії в Бахмуті

Житель Бахмута здавав росіянам позиції ЗСУ. Правоохоронці вже затримали колаборанта.

Також зрадник повідомляв окупантам, чи вцілила ракета у потрібний їм об'єкт. Про це розповіли в Офісі генпрокурора 23 травня.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито мешканця Бахмута на вчиненні державної зради в умовах воєнного стану,

​– мовиться в повідомленні.

За даними слідства, у травні 2022 року житель Бахмута Донецької області в умовах воєнного стану добровільно погодився допомагати окупантам.

Чоловік передавав російським загарбникам інформацію щодо розташування та переміщення особового складу і техніки Збройних Сил України через інтернет. Також колаборант знімав місця дислокації особового складу Національної гвардії України на території Бахмута Донецької області.

Крім того, підозрюваний ставив мітки на електронних картах і повідомляв загарбникам про влучання ракети в будівлю цивільної інфраструктури Бахмута.

Проти зрадника відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 111 "державна зрада". Якщо провину чоловіка визнають у суді, то йому загрожує позбавленням волі на 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацію майна. Поки що підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

У Миколаєві викрили одразу 4 зрадників

Ініціатором створення колаборативного угрупування став житель Херсона. Чоловік найняв чотирьох мешканців Миколаєва та розподілив між ними окремі ролі. Серед них було три жінки та один чоловік.

Одна із жінок збирала інформацію про місця дислокації військовослужбовців ЗСУ. Згодом вона передавала її організатору злочинного угрупування. Також підозрювана орендувала на власне ім'я квартиру для диверсантів.

Друга жінка збирала та передавала організатору з Херсона інформацію про місця дислокації, пересування, особового складу та військової техніки ЗСУ.

У третьої підозрюваної в телефоні знайшли переслані фотографії документів із зазначеними персональних даних 71 військовослужбовця ЗСУ тому ж таки організатору.

Четвертим затриманим став її чоловік. Він збирав інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та вказував координати дислокації українських захисників.

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