Де проходить межа між колабораціонізмом і вимушеними діями

У Центрі національного спротиву пояснили, де проходить межа між вимушеними діями та кримінальною співпрацею з окупантом. Деякі дії, навіть такі, що допомогли окупантам, не вважаються колаборацією.

Часто ворог примушує населення на окупованих територіях допомагати йому. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр національного спротиву.

Які дії є колаборацією, а які – ні?

Під колабораціонізмом розуміють свідому допомогу окупанту. Колаборанти цілком свідомо і навмисно допомагають зміцнювати окупаційний режим.

Серед найочевидніших проявів колабораціонізму: участь у ворожій пропаганді, заклики підтримувати агресора, засідання у владних структурах ворога, передача окупантам важливих даних.

Водночас колаборантами не вважаються лікарі, вчителі, комунальники, особливо, якщо їх праця потрібна для виживання населення. Також під це визначення не підпадають ті, хто діяв без наміру зашкодити або під примусом.

Фахівці наголошують, що факт примусу важко довести, а тому важливо фіксувати докази тиску.

