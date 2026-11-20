Військові колони російської армії зазнають щоденних втрат транспорту постачання на трасі Р-280 Новоросія. Весь потік техніки скупчився на одному автошляху після зупинки руху Кримським мостом.

За інформацією партизанського руху Атеш, дані надійшли безпосередньо від їхніх агентів зі складу угруповання військ противника Дніпро.

Які подробиці?

На магістралі дедалі частіше горять армійські тягачі, цистерни та вантажівки забезпечення, які змушені пересуватися просто неба без належного прикриття.

Сили оборони України постійно отримують актуальні координати переміщення ворожої техніки. Партизани наголошують, що концентрація сотень машин на єдиній доступній дорозі перетворила логістичні колони загарбників на зручну мішень для регулярних ударів.

Критичні збої в забезпеченні окупантів

Гострі перебої з пальним і боєприпасами відчувають підрозділи загарбників уздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Самі військові противника визнають безвихідь ситуації через брак альтернативних шляхів сполучення.

Після того, як міст став, весь потік погнали однією трасою. Машини йдуть колонами, сховатися нема де. Внаслідок втрати транспорту ростуть щодня, а боєкомплект та паливо доходять із великими перебоями,

– заявив один із російських військовослужбовців.

Будь-яка затримка чи чергове влучання на окремих відрізках траси паралізує постачання російських військ на тривалий час.

Агенти спротиву продовжують цілодобово фіксувати маршрути передислокації живої сили та техніки ворога, передаючи ці відомості українським військовим.

Удари по мостах ізолюють угруповання ворога

Як уже повідомлялося на нашому сайті, вранці 16 листопада Сили оборони уразили автомобільну частину Кримського мосту, внаслідок чого конструкція помітно змінила нахил, а рух транспорту було повністю зупинено.

Це відрізало пряме автомобільне сполучення через Керченську протоку та змусило вороже командування спрямувати весь вантажопотік сухопутним маршрутом.

Нагадаємо, раніше ми писали про серію точних атак на ключові вузли ворожої логістики. Зокрема, ураження переправи через річку Міус у Ростовській області та пошкодження мосту біля Гусельщикового спричинили багатокілометрові затори, позбавивши загарбників можливості швидко перекидати резерви на південний фронт.