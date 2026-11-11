Російські окупанти на Луганщині довели вугільну промисловість до колапсу зі скороченням видобутку у 2026 році на 65%. Через зупинку водовідливу шахти затоплюються, а підприємства накопичують мільярдні борги.

У Головному управлінні розвідки повідомили, що багаторічна грабіжницька політика Росії призвела до глибокої кризи всього промислового комплексу захопленого регіону. Хижацьке викачування ресурсів без інвестицій у модернізацію паралізувало не лише вугледобувну сферу, але й металургію, машинобудування, хімічну промисловість та енергетику.

Масове закриття шахт і фінансова діра

Яскравим свідченням занепаду стало повне припинення роботи російської компанії "Донєцкіє углі".

Окрім цього, суттєво погіршилися показники так званого паливно-енергетичного комплексу "Родіна", ключовим активом якого є захоплена Білоріченська шахта. Для продовження своєї діяльності це угруповання вимагає щонайменше 1,5 мільярда рублів фінансової допомоги.

Загарбники вже визнали свою безпорадність і прогнозують падіння річних обсягів видобутку вугілля у 2026 році на 65% порівняно з попереднім роком.

Виконати плани, накреслені на 2027 рік, окупаційна адміністрація також неспроможна. Самі колаборанти скаржаться на гострий брак коштів, неможливість отримати позики, відтік кваліфікованих кадрів і заборгованість перед гірниками.

Екологічні загрози та відтік людей

Колапс промисловості спричинив стрімке зубожіння місцевих жителів. Втрата робочих місць і регулярні невиплати зарплат змушують працездатне населення виїжджати з окупованих міст у пошуках заробітку.

Паралельно регіон наближається до екологічної катастрофи. Через зупинку очисних і дренажних систем копальні затоплює водами, перенасиченими залізом, сульфатами, хлоридами та важкими металами.

Потрапляння таких викидів у підземні горизонти загрожує отруєнням питної води, просіданням ґрунту під житловою забудовою та знищенням родючих сільськогосподарських земель.

До слова, саму ж Росію накрила логістична криза. Транспортні проблеми б’ють по експорту та доходах металургів. Масові залізничні затримки спричинили падіння експорту та стрибок логістичних витрат на 30%.