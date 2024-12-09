Ferrari, Lamborghini та Rolls Royce: у палаці Асада знайшли розкішні автівки на мільйони доларів

У Дамаску знайшли колекцію розкішних автомобілів, яка, ймовірно, належала поваленому президенту Сирії Башарові Асаду. На відеозаписах помітили Ferrari F50, Lamborghini, Rolls Royce та Bentley.

Загальна вартість автівок оцінюється в мільйони доларів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що ховає гараж Асада в Дамаску

Колекція автомобілів диктатора знаходиться у великому гаражі біля його головного палацу в Дамаску.

На відео очевидця, підтвердженому CNN, видно понад 40 розкішних авто, розміщених на території складу на заході Дамаска, що північ від району Аль-Маззех.

Серед автомобілів, показаних на кадрах, – червоний Ferrari F50, який оцінюють у понад 3 мільйони доларів, а також Lamborghini, Rolls Royce і Bentley. Щонайменше один з автомобілів має дамаський номерний знак.

Раніше 24 Канал повідомляв, що повстанці в Сирії повалили режим диктатора, а сам Асад прилетів у Москву, де його родині надали притулок. У президентський палац у Дамаску спочатку проникли озброєні повстанці, а після них – звичайні мешканці міста. Деякі люди влаштували собі екскурсію палацом та огляд речей, а інші – виносили майно.