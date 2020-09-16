Слідчий комітет Білорусі висунув офіційні звинувачення Марії Колесниковій. Опозиціонерці закидають заклик до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці країни. Їх Колесникова начебто здійснювала з допомогою ЗМІ та інтернету.

Зараз опозиціонерка у СІЗО в Жодіно

У Слідчому комітеті повідомили, що наразі слідство триває. Про це мовиться у заяві СК у телеграм-каналі.

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Наразі опозиціонерку продовжують тримати під вартою у СІЗО у Жодіно.

Важливо! У СІЗО у Колесникової погіршився стан здоров'я. Від пилюки у політикині загострилась алергія. У опозиціонерки – набряк носоглотки та проблеми з очима.

Головне про викрадення та затримання Колесникової: