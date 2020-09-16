Колесниковій висунули офіційні звинувачення: що інкримінують опозиціонерці
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Слідчий комітет Білорусі висунув офіційні звинувачення Марії Колесниковій. Опозиціонерці закидають заклик до дій, спрямованих на шкоду нацбезпеці країни. Їх Колесникова начебто здійснювала з допомогою ЗМІ та інтернету.
Зараз опозиціонерка у СІЗО в Жодіно
У Слідчому комітеті повідомили, що наразі слідство триває. Про це мовиться у заяві СК у телеграм-каналі.
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Наразі опозиціонерку продовжують тримати під вартою у СІЗО у Жодіно.
Головне про викрадення та затримання Колесникової:
- 8 вересня 2020 року стало відомо про зникнення члена президії Координаційної ради Марії Колесникової, прессекретаря Антона Родненкова та виконавчого секретаря Івана Кравцова.
- Згодом виявилось, що Кравцов та Родненков перетнули білорусько-український кордон.
- Колесникова порвала свій паспорт, отож її не змогли видворити.
- У Києві Родненков та Кравцов розповіли, що їхній приїзд до України був примусовим. Обом погрожували відкриттям кримінальних справ.
- Колесникова спочатку перебувала в Мозирському прикордонному загоні, згодом її перевели в СІЗО.
- Сама опозиціонерка подала скаргу до Слідчого комітету, адже під час затримання їй погрожували та одягали на голову мішок.