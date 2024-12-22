Коли буде похолодання в Україні: синоптик назвав дату

Найближчими днями в Україні ще переважатиме плюсова температура. Лише подекуди вночі очікуються невеликі мінуси. Втім, згодом може вдарити мороз до -13 градусів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Коли похолодає

У понеділок, 23 грудня, вночі на Півночі й Заході -4 – +1 градусі. На решті території України 0 – +5. Вдень повітря прогріється ще до +1 – +7, а в південних областях і Криму до +6 – +11 градусів.

У вівторок, 24 грудня, вночі в Україні -4 – +1, на Півдні до +5. Вдень +2 – +8 градусів, у південних областях і Криму +7 – +12. Тільки на Заході протягом доби -2 – +3, у Карпатах -1 – -6 градусів.

На Різдво, 25 грудня, вночі в межах -2 – +3 градусів, але в південних областях навіть до +7. Вдень +2 – +8, у Криму до +7 – +12. У Карпатському регіоні протягом доби -2 – -7 градусів.

У четвер, 26 грудня, вночі очікується -2 – +3 градуси, вдень -1 – +4, тільки на Півдні ще +5 – +10 градусів.

У п'ятницю, 27 грудня, вже буде прохолодніше. Так, вночі -4 – +1 градус, вдень -2 – +3. У Карпатах і на Прикарпатті вночі -5 – -10 градусів, вдень -2 – -7.

У суботу, 28 грудня, морози в Україні, ймовірно, посиляться. Так, за прогнозом Кібальчича, вночі -2 – -7 градусів, вдень -3 – +2. У Карпатах вночі -8 – -13 градусів, вдень -3 – -8.

Втім, у неділю, 29 грудня, температура повітря вночі очікується в межах -4 – +1 градуса, вдень -2 – +3.