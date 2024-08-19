Коли в Україні знову припече до +39 градусів

Сильна спека повернулася до України. Найближчими днями буде жарка та переважно суха погода.

Коли й у яких областях чекати найбільшої спеки, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич. Експерт сказав, де чекати найвищої температури.

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Погода в Україні

Синоптик зазначив, що під впливом жаркої та сухої повітряної маси африканського походження, в Україні знову очікується новий період сильної спеки.

Найвищі температурні показники відзначатимуться у південних, центральних та східних регіонах. У зв'язку з відсутністю циклонічної діяльності та низьким вмістом вологи у повітрі, ймовірність дощів очікується незначною,

– писав Кібальчич.

Водночас додав, що подекуди локальні грозові зливи можливі лише у західних областях. Тож збережуться умови для подальшого розвитку посухи та зростання ризиків пожежної небезпеки.

За прогнозом синоптика, у понеділок, 19 серпня вдень +32 – +37 градусів. У вівторок вночі +16 – +21, на узбережжі морів +18 – +23 градуси; вдень +33 – +38, тільки на Заході +28 – +33 градуси.

У середу вночі +17 – +22, на узбережжі морів +19 – +24 градуси. Вдень +34 – +39, у західних областях +29 – +34.

Далі, у четвер, 22 серпня, вночі +17 – +22, на узбережжі морів +19 – +24. Вдень у північних та західних регіонах +26 – +31, на решті України +34 – +39.

У п'ятницю в західних і північних областях вночі +10 – +15, вдень +27 – +32 градуси. На решті території вночі +15 – +20, вдень +30 – +35 градусів.

У суботу, 24 серпня, вночі +13 – +18, на узбережжі морів до +21. Вдень +29 – +34, однак, на Південному Заході місцями сильна спека +35 – +38.

У неділю вночі +16 – +21, вдень +30 – +35, але на Південному Заході місцями ще +36 – +38 градусів.